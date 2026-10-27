Detenido en Tudela un hombre de 35 años por agredir a una mujer que le había denunciado por robarle la cartera

PAMPLONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 35 años ha sido detenido en Tudela como presunto autor de un delito de robo con violencia y lesiones sobre una mujer de 47 años, por agredir a una mujer que le había denunciado previamente por robarle la cartera.

Según han informado desde la Policía Local de Tudela, durante la tarde de ayer lunes la mujer había denunciado ante Policía Nacional a un varón que le había robado la cartera, que fue recuperada. Posteriormente, paseando por Paseo del Prado, el denunciado como autor de los hechos la reconoció, comenzó a "golpearle por diferentes partes del cuerpo" y consiguió robarle nuevamente la cartera con documentación. La mujer pidió auxilio y se refugió en un comercio, desde donde llamó a la Policía Local.

La mujer, que presentaba lesiones visibles en el rostro y fue acompañada hasta urgencias del Centro de Salud, facilitó la identidad y descripción de vestimenta del autor, que fue localizado por la patrulla en las inmediaciones de la estación de tren. Fue detenido y trasladado a dependencias de Policía Foral, donde quedó bajo su custodia en calabozos.

Por otro lado, se atendió un accidente a las 21.30 horas en las inmediaciones del ascensor Torre Monreal, en el que un menor de 17 años se encontraba en el suelo con una herida sangrante en el brazo. El accidente se produjo debido la fuerte velocidad a la que circulaba montado en su bicicleta por la cuesta desde avenida del Barrio hasta la parte baja del ascensor. No pudo esquivar una fachada, contra la que se golpeó, y cayó al suelo. Además, se comprobó que la bicicleta no disponía de un sistema de frenado suficiente. Los padres del menor fueron avisados y una ambulancia lo trasladó al hospital Reina Sofía y seguidamente al Hospital Universitario de Navarra, donde actualmente se encuentra ingresado.

También se atendió una pelea en vía pública a las 21 horas, en Pablo Sarasate, a requerimiento de una patrulla de Policía Foral que precisaba apoyo. Los intervinientes en la pelea eran dos varones de 27 años que presentaban "alguna herida sangrante". Fueron trasladados a urgencias del centro de salud y al hospital Reina Sofía, respectivamente, para cura de las mismas, a la espera del resultado para proceder a su investigación penal o tramitación administrativa.