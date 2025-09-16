Detenido en Tudela por un presunto delito de robo con fuerza y daños en los contenedores de aceite usado

PAMPLONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 40 años ha sido detenido este lunes en Tudela por un presunto delito de robo con fuerza y daños en los contenedores públicos de aceite usado, propiedad de la Mancomunidad de Residuos Sólidos de la Ribera.

Según han informado desde la Policía Local de Tudela, los agentes fueron alertados por un vecino. En concreto, el detenido había producido daños mediante apalancamiento de las cerraduras de los contenedores, al menos en los situados en Ernestina de Champourcín así como en Carmen Conde con Capuchinas, donde vació todo su contenido.

El detenido fue trasladado a calabozos de Policía Foral hasta su puesta a disposición judicial, y la furgoneta que conducía fue retirada a dependencias de Policía Local, ya que se encontraba con varias garrafas del mismo tipo de aceite. El responsable de la Mancomunidad fue informado de lo sucedido y manifestó que interpondría denuncia por los hechos.

Por otro lado, los agentes realizaron una prueba de drogas mediante test salival a un conductor de 43 años que circulaba sin llevar abrochado el cinturón de seguridad. La prueba resultó positiva de manera indiciaria a THC y anfetamina/metanfetamina, por lo que se recogió muestra para traslado al laboratorio y posterior denuncia. El vehículo fue retirado con grúa al depósito.

Desde el cuerpo policial han destacado que este miércoles, a partir de las 9.30 horas, se procederá al cierre del Vial Merindades desde la glorieta de Estella en su sentido hacia los Juzgados por obras de asfaltado en la vía pública. Previsiblemente, el corte durará hasta las 14 horas. Se podrá circular por Cuesta Loreto y Díaz Bravo.