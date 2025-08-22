Detenidos en Cascante por robar una furgoneta y utilizarla para transportar diez corderos también robados

PAMPLONA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral han detenido en Cascante a dos personas, un hombre con 32 antecedentes y una mujer con 19, por el robo con fuerza de una furgoneta, que utilizaron además para transportar diez corderos también robados en una explotación ganadera aragonesa, hechos ambos que fueron denunciados.

Escondían el vehículo y los animales en una corraliza sin uso, hasta que un testigo trasladó sus sospechas a la Policía Foral, que inició una investigación. Se les imputa también un delito de conducción de vehículo habiendo sido privados definitivamente de la autorización por decisión judicial.

Desde el pasado lunes, la Policía Foral ha abierto diligencias a 18 personas por la comisión de distintos delitos, que han sido comunicados al juzgado mediante el correspondiente atestado policial. Así, por delitos de malos tratos y con mujeres como víctimas han sido detenidos ocho hombres. Seis lo eran por delitos de violencia sobre la mujer y otros dos por quebrantamientos de condena o de medidas cautelares, relacionados con delitos de malos tratos en el ámbito familiar.

En Tafalla, por aviso de un testigo que observa luces en el interior de una nave del polígono Mairaga, la Policía Local detuvo a un varón por robo con fuerza en las cosas. El detenido fue sorprendido durante el registro de la nave efectuado por Policía Local y Policía Foral, cuando tenía ya dispuesto para llevarse diverso material, destinado al reciclaje.

También en Tafalla se procedía a la detención de dos personas, que fueron sorprendidas realizando grafitis en los vagones estacionados en la estación. Una vez más la colaboración ciudadana propició la detención de los varones a los cuales se les imputa un delito de daños.

En Corella, y en colaboración con la Policía Local, se detenía a un hombre por intentar acceder a tres viviendas de la localidad, por la fuerza, alegando buscar a un familiar que no localizaba. Se le imputaban tres delitos de allanamiento de morada.

Por quebrantamientos de condena o de medidas cautelares, se realizó una detención. En Olite, agentes de seguridad ciudadana adscritos a la Comisaría de Tafalla detenían a un varón, tras ser identificado al saltarse un STOP, al quebrantar una orden de alejamiento sobre uno de los ocupantes del vehículo.

Un varón ha sido detenido por delitos contra las personas. En San Adrián, se investiga a un hombre, por amenazar gravemente, tanto vía telefónica como con pintadas en cercanías de su domicilio, a otro ciudadano, de la localidad.

En Mendigorría, en el transcurso de la celebración de sus fiestas patronales, un testigo alertaba de la presencia de un hombre que llevaba un rato causando molestias e insultando en tono agresivo, tanto a los trabajadores de un bar como a los clientes. Al acudir a su identificación, esta persona se enfrentó a los agentes, haciendo caso omiso a sus requerimientos, llegando incluso a empujarlos. Terminaba detenido por un delito de resistencia y desobediencia.

Finalmente, tres conductores han sido citados judicialmente por delitos contra la seguridad vial. En Falces, se imputaba al conductor de un vehículo, por negativa a someterse a las pruebas establecidas, de detección de consumo de drogas o alcohol, realizando de forma incorrecta la prueba de manera intencionada, en tres ocasiones al menos.

En Ribaforada, en un control preventivo de seguridad ciudadana, se daba el alto a un vehículo, cuyo conductor circulaba con pérdida de vigencia del permiso por pérdida de puntos, además de arrojar positivo en la prueba de detección de drogas. Resultó imputado. Y en Lodosa, una patrulla de seguridad ciudadana, detenía a un vehículo en un control rutinario, comprobando que circulaba con la ITV desfavorable. El conductor al identificarse, lo hacía con un permiso de conducir francés, que no cumplía las con las medidas de seguridad requeridas, y que finalmente, resultaba ser falso. Como resultado se le imputaba un delito de falsedad documental.