Detenidos dos jóvenes de 21 y 25 años por un presunto delito de hurto en Alsasua

Imagen del material interceptado - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Foral, adscritos al Grupo de Prevención y Atención Ciudadana de la Comisaría de Alsasua, detuvieron el pasado 6 de abril a dos varones de 21 y 25 años, respectivamente, como supuestos autores de un delito de hurto.

Según han informado desde el cuerpo policial, en el transcurso del patrullaje durante el turno de tarde los policías observaron un vehículo circulando a gran velocidad por la Autovía A-1, a la altura de Olazagutía.

Al realizar las comprobaciones telemáticas oportunas, constataron que dicho vehículo circulaba sin el seguro obligatorio, por lo que le dieron el alto. En el mismo viajaban dos varones de 21 y 25 años, y en el interior del vehículo se observaron enseres varios, maletas y bandoleras.

Al ser requeridos por los agentes actuantes acerca de la procedencia de los mismos, los ocupantes del vehículo "no fueron capaces de mantener un discurso coherente, con evidentes signos de nerviosismo".

Es por ello que se procedió al registro del vehículo por parte de los policías intervinientes, que localizaron en el interior varios teléfonos móviles, una tablet y dinero en efectivo fraccionado. Llevaban también varias prendas de ropa etiquetada, procedente de Italia, y varios perfumes de marca, de la misma procedencia.

Los teléfonos móviles "estaban usados, no tenían la tarjeta SIM y estaban restaurados a valores de fábrica", lo que "hizo sospechar a los agentes que podían haber sido sustraídos". Tras varias indagaciones en el lugar, se consiguió contactar con el dueño de la tablet localizada, un ciudadano italiano que refirió haber sido víctima del hurto de la misma.

Ante las evidencias localizadas en el vehículo -los teléfonos móviles, la ropa etiquetada, los perfumes y 13.000 euros en efectivo, en billetes fraccionados- se procedió, "ante la falta de explicación coherente del origen de todo ello", a la detención de los dos ocupantes del vehículo, a quienes se les imputa un delito de hurto.

Las diligencias instruidas por la Brigada de Policía Judicial Norte de la División de Policía Judicial de Policía Foral fueron remitidas al Juzgado competente para los efectos oportunos.