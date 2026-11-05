Detenidos dos menores en Mutilva tras robar en un coche e invadir una vivienda en su huida

Archivo - Un agente de la Policía Foral en una imagen de archivo. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral, adscritos a la División de Prevención y Atención Ciudadana de la Comisaría Central, detuvieron en la madrugada del 3 al 4 de noviembre a dos menores de 17 años en la localidad de Mutilva como presuntos autores de los delitos de robo con fuerza en las cosas y allanamiento de morada.

La intervención comenzó gracias al aviso inmediato del propietario de un vehículo, quien alertó a la Policía Foral tras percatarse de que estaban robando en el interior de su coche. Patrullas de seguridad ciudadana se movilizaron con rapidez hasta el lugar indicado para localizar a los sospechosos.

Al verse sorprendidos por los policías, los dos menores iniciaron una huida a pie. En su intento de eludir el arresto, saltaron la valla perimetral de una vivienda particular con la intención de refugiarse en su interior, cometiendo así presuntamente un delito de allanamiento de morada, explican desde el cuerpo autonómico.

Los agentes actuantes lograron interceptar y detener a ambos jóvenes una vez salieron al exterior de la propiedad. En el momento del arresto se les intervinieron diversos efectos y pertenencias que coincidían plenamente con los objetos denunciados como sustraídos del interior del vehículo afectado.

La Brigada de Policía Judicial Norte de la Policía Foral se hizo cargo de la confección del correspondiente atestado policial. Una vez finalizadas las diligencias obligatorias, y siguiendo los cauces legales establecidos para estos casos, los menores fueron puestos en libertad bajo la custodia de sus tutores legales. Deberán comparecer ante la Fiscalía de Menores de Navarra cuando sean formalmente requeridos.