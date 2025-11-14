Detenidos 2 miembros de Indar Gorri por agredir a 3 aficionados del Valencia en las inmediaciones de El Sadar

Archivo - Un furgón de la Policía Nacional - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Pamplona a dos miembros de Indar Gorri y ha identificado a otros cuatro varones como presuntos autores de los delitos de robo con violencia, lesiones y delito de odio tras agredir a tres aficionados del Valencia el pasado 24 de agosto en las inmediaciones del estadio El Sadar.

Según han informado desde el cuerpo policial, al terminar el encuentro entre C.A. Osasuna y el Valencia C.F., sobre las 19 horas, las víctimas se dirigieron hacia el coche que tenían aparcado en las inmediaciones del estadio.

En ese momento, "un grupo de individuos pertenecientes al colectivo Indar Gorri les interceptó a la altura de la Plaza Aizagerria y comenzó a agredirles, llegando a propinarles patadas y puñetazos, incluso cuando estaban en el suelo".

A causa de estos golpes, una de las víctimas tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario de Navarra, al presentar un traumatismo cráneo facial y cervical con herida abierta que le produjo amnesia parcial y pérdida de consciencia.

Los otros dos aficionados del Valencia que le acompañaban presentaron lesiones "de poca entidad pero fueron igualmente agredidos".

En la denuncia, las víctimas manifestaron "no haber mediado palabra con sus agresores", y que eran reconocidas como simpatizantes del Valencia C.F. por su indumentaria y prendas de apoyo a este equipo.

Aficionados de Osasuna que se percataron de la agresión solicitaron asistencia médica y policial de las unidades presentes en la zona para los agredidos.

Los detenidos han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona. La investigación ha sido llevada a cabo por la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de Navarra.