Detenidos en Sunbilla tras huir de un control tres varones que viajaban en un vehículo robado

El conductor, que casi arrolla a un guardia civil, carecía de permiso de conducir y dio positivo en la prueba de detección de drogas

PAMPLONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres jóvenes de entre 21 y 26 años que viajaban en un vehículo sustraído en la localidad valenciana de Alzira han sido detenidos en Sunbilla tras eludir un control de la Guardia Civil en la N-121-A en el túnel de Belate.

Según han informado desde el Instituto Armado, el conductor del turismo emprendió la huida "a gran velocidad, estuvo a punto de atropellar a un agente" y terminó abandonado en el centro de la localidad, donde sus ocupantes fueron localizados y arrestados.

Los hechos ocurrieron en la mañana del 22 de septiembre, en el marco de un dispositivo de verificación de alcohol y drogas en la carretera N-121-A. El vehículo fue detectado circulando de manera irregular y, al ser comprobada su matrícula, se confirmó que figuraba como sustraído junto con su documentación y placas.

Al darle el alto, el conductor "desobedeció la señal reglamentaria, acelerando de forma brusca y obligando a un guardia civil de la Agrupación de Tráfico a apartarse para evitar ser arrollado". El turismo emprendió la huida hacia Sunbilla, donde poco después fue encontrado abandonado.

Tras diversas gestiones, se procedió a la detención de los tres varones, de nacionalidad argelina, de 21, 25 y 26 años, todos ellos con domicilio en Valencia. Se les imputan delitos de robo y uso de vehículo, resistencia y desobediencia, así como conducción temeraria.

Uno de los arrestados, al que los agentes han identificado como el conductor del turismo sustraído en el momento de pasar por el control, carecía de permiso de conducir y arrojó un resultado positivo en la prueba de detección de drogas. Otro de los detenidos opuso "una fuerte resistencia a su identificación, teniendo que ser reducido por los agentes".

Durante la actuación también se constató que el turismo sustraído había golpeado el retrovisor de otro coche en la travesía de Sunbilla, provocando daños leves.

El vehículo sustraído quedó inmovilizado y puesto a disposición judicial junto con los tres varones detenidos y las diligencias instruidas.