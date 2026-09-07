Las división entre los grupos del Parlamento de Navarra sobre la crisis en Ceuta imposibilita aprobar una declaración

Archivo - Salón de Plenos del Parlamento de Navarra. - EUROPA PRESS / Eduardo Sanz - Archivo

PAMPLONA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos del Parlamento de Navarra han evidenciado este lunes sus diferentes visiones respecto a la crisis de Ceuta tras la entrada de decenas de miles de migrantes los días 30 y 31 de julio, y estas discrepancias han impedido que se pudiera aprobar una declaración institucional al respecto de este tema en la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del Legislativo foral.

Los grupos han registrado cinco declaraciones, pero ninguna de ellas ha recabado la unanimidad requerida en la Junta de Portavoces para su aprobación.

En concreto, UPN ha presentado un texto para que el Parlamento de Navarra manifestara su "apoyo y solidaridad con la Ciudad Autónoma de Ceuta y con todos los y las ceutíes ante el asalto sufrido los pasados 30 y 31 de julio". PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han votado en contra, mientras que Vox se ha abstenido, y UPN y PP han votado a favor.

La declaración reprobaba "la insuficiente y tardía respuesta del Gobierno de España ante la gravedad de estos hechos" y mostraba el "desacuerdo con que no se hayan adoptado desde el primer momento medidas suficientes para garantizar el control efectivo de la frontera y evitar con ello la situación extraordinaria que ha roto la normal convivencia existente con anterioridad en la Ciudad Autónoma".

Asimismo, condenaba "los insultos, amenazas, intimidaciones o cualquier forma de coacción dirigidos contra periodistas y profesionales de los medios de comunicación por parte de una minoría de las personas asistentes a la concentración frente al Ayuntamiento de Pamplona".

PROPUESTA DE PSN, EH BILDU, GEROA BAI Y CONTIGO-ZUREKIN

Por su parte, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han presentado conjuntamente una declaración que tampoco ha recabado la unanimidad, ya que UPN, PPN y Vox se han abstenido.

El texto de estos grupos manifestaba la "solidaridad con la ciudadanía de Ceuta y con las personas afectadas por la situación extraordinaria allí vivida, así como con las familias de las personas fallecidas", y defendía "una respuesta basada en la cooperación institucional, la solidaridad, la legalidad y el pleno respeto a los derechos humanos, garantizando especialmente la protección y el interés superior de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados". También condenaba cualquier forma de violencia contra los profesionales de la información, representantes públicos y demás personas que "hayan sido víctimas de estas conductas".

El PPN ha presentado una declaración que ha recibido el voto en contra de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. UPN la ha apoyado y Vox se ha abstenido.

La declaración de los 'populares' expresaba el "firme apoyo, solidaridad y cercanía con la Ciudad Autónoma de Ceuta" y reafirmaba "la inquebrantable pertenencia de Ceuta a España". Además, instaba al Gobierno de España a "proceder a la identificación de todas las personas que hayan accedido irregularmente a territorio español a través de Ceuta durante estos acontecimientos y a promover y ejecutar, cuando legalmente proceda, su retorno efectivo a Marruecos".

Asimismo, Contigo-Zurekin ha presentado su propia declaración, que no ha recibido apoyos, ya que EH Bildu y Vox han votado en contra, y UPN, PSN, Geroa Bai y PPN se han abstenido. Contigo-Zurekin pedía rechazar "el ataque híbrido perpetrado el pasado 30 de julio por el Reino de Marruecos, con apoyo de Estados Unidos e Israel, contra la frontera española de Ceuta".

Por último, Vox ha presentado una declaración para que el Parlamento de Navarra reafirmara "la plena e indiscutible soberanía española sobre Ceuta, Melilla, las islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera, isla del Perejil, y las islas y peñón de Alhucemas, plazas y lugares de soberanía española en el norte de África". Han votado en contra PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, mientras que UPN y PPN lo han hecho a favor.

En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que "Ceuta ha sufrido un ataque, es algo evidente, y es evidente que Ceuta es española". "España, por tanto, ha sufrido un ataque a su integridad territorial. Esta no es una situación más de llegada de personas migrantes. Es evidente que Marruecos ha utilizado a estas personas para tensionar la política española", ha indicado.

Esparza ha añadido que, "aunque no se quiera mirar, la respuesta de España ha sido muy pobre, es decir, España se ha conformado como un Estado incapaz de defender su frontera, incapaz de prever lo que iba a ocurrir, incapaz de dar respuesta un mes y medio después a los ceutíes para que vuelvan a vivir la vida que tenían con anterioridad, una vida con plena normalidad".

La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha indicado que la "tragedia" de Ceuta "debería habernos encontrado a todos, desde la humanidad, la solidaridad y el respeto, y sin embargo hemos vuelto a ver cómo algunos han decidido instrumentalizar políticamente el dolor ajeno para alimentar discursos de odio, promover la confrontación social y atacar al Gobierno".

Unzu ha criticado que desde la derecha "todo lo que quieren escenificar, incluidas las declaraciones que han presentado estos partidos políticos, es confrontación e hipocresía pura y dura disfrazada de falsa solidaridad".

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha afirmado que "una vez más, las derechas utilizan el sufrimiento y la vulnerabilidad de las personas para obtener un rédito político". "Las declaraciones que presentan UPN y PP, que están cada vez más mimetizados con Vox, no buscan aportar ninguna solución, sino desgastar al Gobierno del Estado y también al Gobierno de Navarra", ha señalado.

Por parte de Geroa Bai, Pablo Azcona ha expresado el "apoyo y solidaridad" de su grupo con la ciudadanía de Ceuta "ante una situación que genera una enorme preocupación y requiere respuestas y responsabilidad". "El Estado debe estar a la altura y abordar esta situación con una estrategia clara y con medios suficientes. Europa tiene que implicarse mucho más. Ceuta es frontera de Europa", ha subrayado.

La parlamentaria del PPN Irene Royo ha mostrado igualmente el "apoyo y solidaridad" de su grupo a la ciudadanía ceutí, y ha considerado que, "ante la nefasta gestión de la crisis de Ceuta, el Gobierno de España debería dar la voz a las ciudadanos y los ciudadanos". "Este Gobierno no da más de sí. La crisis de Ceuta ha evidenciado más que nunca la debilidad de este Gobierno y la incapacidad para hacer frente a los restos y necesidades de España", ha afirmado.

Desde Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán ha expuesto que "el pasado 30 de julio asistimos a un ataque híbrido contra la frontera sur de nuestro país perpetrado por el reino de Marruecos, en colaboración con los Estados Unidos de América de Donald Trump y con el Estado sionista de Israel". "Ante esta coyuntura, el conjunto de las instituciones de nuestro país tienen que dar una doble respuesta. En primer lugar, un rechazo firme al ataque híbrido. Además, demandamos una respuesta solidaria y humanitaria que no criminalice a la ciudadanía víctima de esa instrumentalización", ha señalado.

Por último, el portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha dado el agradecimiento a "los navarros que han expresado su cariño y solidaridad con los ceutíes, que están sufriendo la ocupación e invasión, con la pérdida de sus derechos, libertades fundamentales y la seguridad", todo ello en "una ciudad española".

Preguntado sobre la intimidación a periodistas en la concentración de apoyo a Ceuta en Pamplona, Jiménez ha señalado que, aunque asistió, no pudo entrar en la plaza y no vio personalmente los hechos. "Me imagino que está en manos de la policía. Sinceramente, las personas se calientan, no sé a qué llegó. Si se atacó, si se agredió, pues está la policía, van a estar los jueces, y que hagan lo que tengan que hacer", ha indicado. En todo caso, ha asegurado que él condena "todo tipo de agresión".