La doctoranda de la UPNA Yaneth Cardona, premiada en las VIII Jornadas Doctorales de Campus Iberus

PAMPLONA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La doctoranda de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) Yaneth Cardona ha obtenido el premio del público en las VIII Jornadas Doctorales de Campus Iberus, que se han celebrado en Jaca (Huesca). El póster que presentó la doctoranda llevaba por título 'Removal of emerging pollutants in water through adsorption and catalytic processes'. El premio del jurado ha recaído en Mohsen Ramezani por su trabajo sobre grasas saludables. En ambos casos, los premios estaban dotado con 300 euros.

En esta edición de las Jornadas Doctorales han participado 48 doctorandos y doctorandas de 14 países que se encuentran realizando su tesis en alguna de las universidades de Campus Iberus. Durante las sesiones se ha contado, además, con representantes de las Universidades de Pau y de Los Andes (Colombia).

Los doctorandos y doctorandas han asistido, en el transcurso de las jornadas, a diversos talleres y sesiones de formación, como 'Comunicación verbal y no verbal', 'La importancia de contar una historia en una presentación científica' o 'Cuidado de la salud mental durante el doctorado', impartidos por Óscar Orzáiz, y Scott Mitchell y Andrea Gutiérrez, respectivamente.

Se han desarrollado, asimismo, varias sesiones paralelas en las que los investigadores e investigadoras en formación han presentado sus trabajos, que abordaban distintas temáticas, ha explicado la UPNA en una nota.

En la recta final de las jornadas ha tenido lugar una mesa redonda sobre 'Investigadores y Fake news' en la que se ha mostrado, desde distintas perspectivas y áreas de conocimiento, la importancia del papel que tiene la investigación para frenar la expansión de los bulos. Las intervenciones han corrido a cargo de Francisco Marco, José Miguel Múgica, Olga Martín Belloso, Héctor Busto y Joaquín Sevilla.

El rector de la Universidad de Lleida, Jaume Puy, ha presidido en remoto la sesión de clausura. Tras su discurso, han intervenido Ana Ponce de León, directora de la Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad de La Rioja; Rosa Bolea, Vicerrectora de Política Científica de la Universidad de Zaragoza; Francisco Javier Arregui, vicerrector de Investigación de la Universidad Pública de Navarra; Olga Martín Belloso, vicerrectora de Investigación y Transferencia de la Universidad de Lleida y la directora ejecutiva de Campus Iberus, Marta de Miguel.

Yaneth Cardona (Colombia) está realizando su doctorado gracias al programa de captación de talento internacional del consorcio de universidades Campus Iberus denominado 'Iberus Talent'. Se trata de una iniciativa cofinanciada entre la UPNA y la Unión Europea (dentro de las acciones Marie Sklodowska-Curie de su programa Horizonte 2020, que engloba multitud de acciones encaminadas a la formación y movilidad de investigadores).