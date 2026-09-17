Dos colaboradoras de la Orquesta Sinfónica de Navarra, premios Nacionales de Música 2026

PAMPLONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La intérprete Cecilia Bercovich y la compositora Laura Vega, vinculadas a proyectos recientes y próximos de la Orquesta Sinfónica de Navarra/Nafarroako Orkestra Sinfonikoa (OSN/NOS), han sido distinguidas con los Premios Nacionales de Música 2026, concedidos por el Ministerio de Cultura.

El Premio Nacional de Música en la modalidad de Interpretación ha recaído en Cecilia Bercovich (Madrid, 1986), intérprete de violín, viola y viola d'amore, que colaborará con la OSN/NOS como concertino de tres citas en Pamplona los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, todas ellas bajo la dirección de Celia Llácer y con la Sinfonía n.º 2 de Ludwig van Beethoven como eje del programa, como homenaje al genio de Bonn en el 200 aniversario de su muerte, que se celebrará en 2027.

La primera tendrá lugar el 30 de septiembre a las 18.30 horas en el Auditorio Fernando Remacha de la Ciudad de la Música, en un concierto exclusivo para profesorado y alumnado de los conservatorios con motivo de la presentación de las temporadas 26-27 de Fundación Baluarte y de la OSN/NOS.

El 1 de octubre, a las 19.30 horas, en el Museo Universidad de Navarra, Bercovich actuará en 'Más allá del silencio', concierto benéfico organizado en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer en Navarra y cuya recaudación se destinará a la investigación contra el cáncer. Las entradas están ya a la venta en la web del Museo.

La tercera cita será el 2 de octubre, a las 19.30 horas, en Civivox Pompelo. En estos dos conciertos, el programa incluirá también la Obertura de Isacco y contará con la participación de la actriz Adriana Salvo, quien intervendrá entre los movimientos de la Segunda de Beethoven con fragmentos del Testamento de Heiligenstadt, la carta en la que el compositor "plasmó el impacto de su progresiva pérdida de audición y su vínculo con la música".

El jurado de los Premios Nacionales de Música ha destacado de Bercovich "su virtuosismo y su capacidad de combinar con igual éxito distintos estilos y técnicas a través de los tres instrumentos que domina: violín, viola y viola d'amore". También ha subrayado sus interpretaciones durante 2025 como integrante de orquestas y agrupaciones como musicAeterna o el Ensemble del Festival de Lucerna.

El fallo reconoce asimismo "su especial compromiso con el patrimonio musical español y con las músicas creadas en los siglos XX y XXI", que se tradujo durante el pasado año en el estreno de 16 obras, diez de ellas de compositoras españolas.

La relación de Laura Vega (Gran Canaria, 1978) con la OSN/NOS tuvo uno de sus principales frutos en la grabación de Galdosiana. Orchestral Works, trabajo discográfico publicado por IBS Classical y registrado en el Auditorio Barañáin junto a la OSN/NOS bajo la dirección de Lucía Marín.

El álbum reúne tres composiciones de Vega escritas entre 2020 y 2022: Caelum in Terra, para piano y orquesta; Galdosiana, para orquesta; y Luz, Amor y Éxtasis, concierto para guitarra y orquesta. El proyecto contó, además, con las solistas Marta Zabaleta, al piano, y María Esther Guzmán, a la guitarra.

En abril de 2025, Galdosiana, la obra que da título al disco, fue estrenada en Navarra por la OSN/NOS bajo la dirección de François López-Ferrer, con conciertos en Pamplona y Tafalla.

El jurado de los Premios Nacionales de Música ha reconocido a Laura Vega por "la personalidad y madurez de un lenguaje creativo que ha enriquecido de forma significativa la música española contemporánea", con obras compuestas en 2025 como Riojana para guitarra y orquesta, Más allá de los mundos III o el Quinteto de viento metal Al-Wadi.

Asimismo, ha destacado "la capacidad de su obra para combinar innovación, sensibilidad y un profundo vínculo con la identidad cultural canaria, además de su conexión con el público".

El jurado ha puesto también en valor "la solidez de un lenguaje compositivo propio capaz de integrar tradición e innovación", así como "su contribución a la renovación del repertorio contemporáneo español como una de las voces relevantes de la creación musical actual".