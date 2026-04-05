Dos detenidos en el barrio pamplonés de Mendebaldea por tráfico de drogas

Detalle de parte de la droga y material incautado. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

En fechas recientes, agentes de la División de Policía Judicial de la Policía Foral, en coordinación con integrantes de la División de Prevención y Atención Ciudadana del mismo cuerpo, detuvieron en el barrio pamplonés de Mendebaldea a un hombre y a una mujer, de 59 y 63 años respectivamente, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

Los hechos se iniciaron cuando, a lo largo de un patrullaje preventivo en el barrio de La Milagrosa, los agentes observaron a un varón "expectante y en actitud nerviosa", momento en el que apareció un segundo hombre montado en una bicicleta. En ese momento se produjo entre ambos lo que se conoce en el argot policial como un "pase" o "trapicheo", es decir, el intercambio de una dosis de alguna sustancia prohibida por una cantidad determinada de dinero, tomando seguidamente las dos personas caminos diferentes.

Interceptados ambos e identificados, se le intervino al varón, repartidas por las diferentes prendas que vestía, hasta 37 dosis de cocaína y 245 euros en metálico, motivo por el que fue detenido en ese mismo momento como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, según detallan desde la Policía Foral.

Tras su puesta a disposición judicial, una vez puesto en libertad, y pasados unos días, agentes del cuerpo autonómico se percataron de cómo esta persona seguía encontrándose con posibles compradores, siempre desplazándose a estos encuentros en su bicicleta. Por todo ello, se establecieron los dispositivos correspondientes de vigilancia al objeto de comprobar la posible comisión del delito de tráfico de drogas.

Tras las pesquisas policiales, y tras solicitar la correspondiente autorización judicial para la entrada y registro en el domicilio del presunto autor del delito, los agentes actuantes se incautaron de indicios tales como libretas con anotaciones relacionadas con la presunta actividad delictiva, sustancias estupefacientes -350 grs. de cocaína, 36 grs. de cogollos de marihuana-, dinero en metálico oculto que alcanzó la cantidad de 26.200 euros, diferentes materiales para el "corte" de la droga, así como una botella de vino de una afamada bodega italiana con un valor aproximado de 1.800 euros.

Por todo ello fueron detenidas dos personas, la mujer propietaria del inmueble y presente en el registro, y el varón, decretando la autoridad judicial su ingreso en el centro penitenciario de Pamplona.