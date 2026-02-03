Dos detenidos tras una explosión en una vivienda en Obanos que deja un herido grave

Agentes de la Guardia Civil, en la vivienda en la que se ha registrado una explosión en Obanos. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas tras registrarse una explosión en una vivienda unifamiliar en la localidad de Obanos, explosión en la que una persona ha resultado herida grave. El herido se encuentra ingresado bajo custodia policial.

La explosión se registró el lunes por la tarde sobre 19.30 horas en el interior de la cocina. La estancia quedó totalmente siniestrada, registrándose además daños en el resto del inmueble y daños leves en viviendas colindantes, sin que, en principio, se haya visto afectada la estructura del edificio, según ha informado la Guardia Civil.

Las primeras investigaciones apuntan a que en el interior de la vivienda se estaba manipulando algún tipo sustancia, produciéndose una deflagración que originó el incendio.

Como resultado de la explosión, una persona resultó herida grave. Fue atendida por los servicios sanitarios y trasladada al Hospital Universitario de Navarra, donde permanece ingresada con pronóstico grave, bajo escolta policial.

Asimismo, otras dos personas han sido detenidas en relación con los hechos. En las inmediaciones del inmueble se localizó un vehículo en el que estaban introduciendo bolsas que contenían unos 10 kilos de marihuana. Sus ocupantes han quedado bajo custodia policial.

En el dispositivo también intervinieron Bomberos de Navarra, servicios sanitarios de emergencia u Policía Foral. La investigación ha sido asumida por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Navarra, activándose igualmente unidades especializadas para el reconocimiento del lugar del siniestro.