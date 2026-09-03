Dos detenidos, uno menor de edad, acusados de varios robos en las piscinas municipales de Noáin

Un guardia civil en las piscinas municipales de Noáin. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha detenido a dos varones, uno mayor de edad y otro menor, como presuntos autores de varios delitos de robo con fuerza en las cosas. Las investigaciones se centraron en esclarecer los continuos robos contra un kiosco ubicado en el recinto de las piscinas municipales de Noáin.

La investigación policial se inició a raíz de la denuncia interpuesta por su propietario. Los autores violentaron los accesos del establecimiento para sustraer principalmente productos alimentarios que alcanzaron una valoración económica de 2.928,78 euros, explican desde la Guardia Civil.

La investigación se realizó de manera conjunta con la Policía Municipal de Noáin, manteniendo una estrecha coordinación desde las primeras diligencias. La labor policial, mediante el análisis de evidencias y las identificaciones iniciales realizadas, permitió culminar las actuaciones con la localización y detención de ambos sospechosos.