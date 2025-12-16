Dos heridos en un accidente de tráfico en Cadreita

Imagen del accidente. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas este martes en un accidente de tráfico ocurrido en Cadreita, según han informado desde Emergencias.

El suceso ha tenido lugar sobre las 13.05 horas en el kilómetro 26 de la carretera NA-134, donde han colisionado tres vehículos. Bomberos han liberado a una de las personas implicadas, que se encontraba atrapada en el vehículo.

Como consecuencia del impacto, un varón, de 35 años, y una mujer, de 46, han sido trasladados en ambulancia al Hospital Reina Sofía de Tudela, con policontusiones.

Al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Peralta, dos ambulancias SVB así como agentes de la Policía Foral.