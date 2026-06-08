Dos heridos en una salida de vía en Alsasua

PAMPLONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y una mujer, de 71 y 72 años, respectivamente, han resultado heridos este lunes al sufrir una salida de vía en la carretera A-1, en Alsasua.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del accidente, que ha tenido lugar en el punto kilométrico 401,8, en sentido norte, se ha recibido a las 15.46 horas.

Los dos heridos han sido trasladados al Hospital Universitario de Navarra, el hombre con contusiones de carácter leve y la mujer con una contusión torácica de pronóstico reservado.

El carril izquierdo de la A-1 se encuentra cortado del kilómetro 399 al 401. Hasta el lugar han sido movilizados bomberos de Alsasua, una ambulancia de soporte vital básico, equipo médico de la zona y agentes de Policía Foral.