Dos investigados en la Cuenca de Pamplona por hurtar un bolso y usar las tarjetas bancarias que contenía

PAMPLONA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Guardia Civil de Navarra, a través del Área de Investigación del Puesto Principal de Pamplona, ha investigado a dos varones de 41 y 40 años, de nacionalidad georgiana y residentes en Benidorm (Alicante), como presuntos autores de un delito de hurto y posterior estafa cometidos en la Cuenca de Pamplona.

Según han informado desde la Guardia Civil, los hechos se produjeron el pasado 14 de enero, cuando la víctima, tras realizar unas compras en un establecimiento comercial, se dirigió a su vehículo y dejó momentáneamente el bolso en el interior del maletero mientras organizaba la carga.

En ese momento, uno de los autores, que previamente le había seguido, aprovechó la situación para sustraer el bolso y abandonar el lugar. En el interior del bolso se encontraban, entre otros efectos, documentación personal, un teléfono móvil, dinero en efectivo y varias tarjetas bancarias, que posteriormente fueron utilizadas para realizar extracciones de efectivo en distintos cajeros automáticos, alcanzando una cantidad superior a los 2.000 euros.

Tras tener conocimiento de los hechos, los agentes iniciaron una investigación que permitió determinar la participación de dos personas que actuaban de forma coordinada, utilizando un vehículo para facilitar la huida y los posteriores desplazamientos para el uso fraudulento de las tarjetas sustraídas.

Fruto de las gestiones practicadas y del análisis del material disponible, se logró la identificación de ambos implicados, a los que les constaban antecedentes por hechos similares, siendo investigados como presuntos autores de los delitos de hurto y estafa.

Tras la instrucción de las correspondientes diligencias, los presuntos autores han sido puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Pamplona.

Guardia Civil recuerda la importancia de no dejar objetos de valor a la vista en el interior de los vehículos y extremar las precauciones en zonas de estacionamiento comercial. Asimismo, se recomienda vigilar las pertenencias personales en todo momento y actuar con rapidez ante cualquier uso fraudulento de tarjetas bancarias, procediendo a su bloqueo inmediato y denuncia.