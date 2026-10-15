Dos investigados por cultivo de cannabis en Legarda y Corella

Plantas de marihuana intervenidas en una de las actuaciones. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha investigado a dos hombres de 62 y 27 años como presuntos autores de sendos delitos contra la salud pública, por cultivo de cannabis, tras dos actuaciones desarrolladas en las localidades de Legarda y Corella.

La primera intervención ha tenido lugar en Legarda cuando agentes de la Sección Fiscal y Fronteras de Beriáin, durante un servicio propio de su especialidad, detectaron un intenso olor característico de la marihuana en las inmediaciones de una zona de huertas.

Tras realizar las primeras comprobaciones, los agentes lograron obtener la ubicación del cultivo. En las inmediaciones de la parcela señalada localizaron una furgoneta en cuyo interior había varias bolsas con ramas y cogollos de cannabis, explican desde la Guardia Civil en una nota de prensa.

Posteriormente, los agentes localizaron en la huerta ocho plantas de marihuana, varias situadas en un invernadero y las restantes distribuidas por diferentes zonas de la parcela. Cinco de las plantas presentaban un avanzado estado de desarrollo y troncos de gran tamaño.

En esta actuación también se han intervenido cuatro bolsas con ramas y cogollos previamente recolectados. El responsable de la parcela, un hombre de 62 años, ha sido investigado por un presunto delito contra la salud pública.

ACTUACIÓN EN CORELLA

Por otro lado, agentes de seguridad ciudadana de los puestos de Valtierra y Milagro detectaron un fuerte olor a marihuana durante un servicio en una zona agrícola de Corella.

Al realizar las comprobaciones, observaron a una persona que se encontraba cortando una planta de cannabis de grandes dimensiones. En el interior de una nave agrícola próxima también localizaron numerosas plantas ya cortadas y colgadas para su secado.

El material vegetal ha sido intervenido para su posterior pesaje oficial y análisis. La persona responsable del cultivo, un hombre de 27 años, ha sido investigada como presunta autora de un delito contra la salud pública.