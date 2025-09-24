Dos investigados tras el hallazgo de varios perros abandonados en una parcela de la merindad de Estella

Se encontraron cuatro perros en estado evidente de desnutrición y un quinto animal muerto en estado de descomposición

PAMPLONA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha investigado a dos personas como presuntas autoras de un delito de maltrato animal tras localizar en una parcela ubicada en una localidad de la merindad de Estella a varios perros en situación de abandono. La actuación se inició el 3 de agosto de 2025, cuando en el teléfono de Atención al Ciudadano 062 de Guardia Civil se recibió la llamada de un vecino alertando del mal estado de los animales.

Una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) se desplazó hasta la parcela y constató que cuatro perros presentaban un estado evidente de desnutrición, falta de agua y comida, y en un caso, heridas abiertas sin tratar. En el mismo recinto se encontró un quinto animal muerto en estado de descomposición. Al facilitar agua a los perros, los agentes comprobaron que bebían "con gran avidez, lo que confirmaba la situación de abandono", destacan desde la Guardia Civil.

En presencia del propietario, de una concejala del ayuntamiento y de agentes de la Guardia Civil, se realizaron las gestiones para el auxilio inmediato de los animales. Entre los perros rescatados se encontraban un setter inglés de color blanco y naranja con heridas abiertas en las patas traseras, y un podenco andaluz de pelaje blanco y marrón; ambos estaban identificados con microchip y figuraban a nombre de uno de los investigados. También se halló un pointer negro sin identificar en estado de delgadez extrema y una hembra de pastor belga igualmente sin microchip y con gran deterioro físico. En la misma parcela se localizó un labrador negro muerto en avanzado estado de descomposición.

Los investigados son dos varones de 32 años y 35 años, presuntos responsables de un delito de maltrato animal. Las diligencias instruidas se encuentran a disposición del Juzgado de Instrucción de Estella.