Eduardo Montenegro, graduado en Química y Bioquímica por la Universidad de Navarra, número 2 del QIR

PAMPLONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Eduardo Montenegro Ramos, graduado en Química y Bioquímica por la Universidad de Navarra, ha obtenido el número 2 en el QIR (Químico Interno Residente). Natural de Reus (Tarragona) y con 26 años, ha logrado una de las 27 plazas de esta especialidad, la que menos tiene de toda la Formación Sanitaria Especializada.

De 279 admitidos, se presentaron al examen convocado por el Ministerio de Sanidad 213 personas. Eduardo Montenegro era la tercera vez que lo intentaba. En 2022 casi no tuvo tiempo de estudiar, porque acababa de terminar la carrera; el año pasado se quedó a las puertas, y "este, por fin, lo he conseguido", señala.

"Aún estoy asimilándolo. Salí del examen con buena sensación y algo dentro de mí me decía que este año tendría mi plaza, pero para nada esperaba quedar el segundo. ¡Lo tuve que mirar cuatro veces para ver que no me había confundido! Es una sensación increíble que sin duda compensa con creces todo el esfuerzo y sacrificio realizados", dice.

Eduardo asegura que durante el estudio hay semanas de frustración, de no rendir lo que te gustaría, pero una oposición es una carrera de fondo. "Como dicen, sarna con gusto no pica, y a mí el temario me gustaba mucho", expone. En su caso, se organizó el estudio en 3 bloques (3 vueltas al temario); en el primero estudiaba unas 8 horas diarias, en el segundo, unas 10, y en el tercero, 12. "Reservé un mes justo hasta el día del examen para repasar y aquí ya no contaba las horas, desde que me levantaba sobre las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche", relata.

Eduardo Montenegro, quien espera elegir plaza de Bioquímica Clínica en el Hospital de la Paz de Madrid, destaca que la oposición se le ha hecho menos complicada por su formación en el doble grado de Química y Bioquímica que cursó en la Universidad de Navarra. "El amplio abanico de conocimientos tanto en Química como en Bioquímica con el que sales al terminar el doble grado sin duda creo que me ha hecho más llevadera la oposición. Estudiar estas dos carreras te enseña a asociar conceptos entre materias afines, te abre la mente y te enseña a pensar, a razonar y a relacionar", afirma este joven.

Además de Eduardo, otros dos graduados de la Universidad de Navarra han aprobado la oposición del QIR: Jon Ander Simón, natural de San Sebastián y graduado en Bioquímica, que ha quedado en el puesto 28; e Izaskun Olleta, natural de Pamplona y graduada en Química, que ha obtenido el puesto 56. Los resultados aún son provisionales.