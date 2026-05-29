Educación amplía el plazo de matricula para alumnos de 3 años tras aprobarse la ley de UPN para la concertada

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PAMPLONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha modificado el calendario del proceso de admisión para el curso 2026/2027 de alumnado del primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil, niños y niñas de 3 años, estableciendo el plazo de matrícula entre los días 4 y 10 de junio. Para ello, la lista definitiva se publicará el próximo 3 de junio.

En un comunicado, el Gobierno foral ha afirmado que la aprobación por el Parlamento de Navarra el pasado 14 de mayo de la ley foral de prórroga de unidades concertadas y bajada general de la ratio máxima de alumnado por unidad escolar en centros sostenidos por fondos públicos, impulsada por UPN, votada favorablemente por UPN, PP y Vox y aprobada con la abstención de Geroa Bai y EH Bildu, "ha obligado al Departamento a establecer, en una nueva resolución del director general de Educación, la actualización de las admisiones del alumnado de 3 años a la nueva oferta de vacantes para conseguir así una correcta organización y despliegue del correspondiente proceso de admisión del alumnado".

"La medida adoptada es esencial para la protección del interés general y para el correcto y eficaz funcionamiento del servicio público educativo", defienden desde el Ejecutivo foral. La modificación del calendario del proceso de admisión se ha trasladado ya a los centros y a las familias mediante una notificación con la información al respecto.