Educación destina más de 130.000 euros a la formación y movilidad internacional de personal investigador

Publicado 15/01/2019 13:35:04 CET

PAMPLONA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha resuelto la convocatoria de ayudas predoctorales de movilidad internacional 2018, dentro del Plan de Formación y de Investigación y Desarrollo de la Dirección General de Universidades y Recursos Educativos. En total ha destinado más de 130.000 euros a 25 estudiantes de doctorado.

El objetivo del plan es la concesión de ayudas complementarias para promover la movilidad internacional de estudiantes de doctorado actualmente beneficiarios de una ayuda predoctoral, con "el propósito de reforzar su programa formativo e impulsar el desarrollo de su tesis, así como favorecer la internacionalización y competitividad de la investigación desarrollada por investigadores e investigadoras y centros universitarios navarros".

En la presente convocatoria, 25 estudiantes de doctorado, 14 de la Universidad de Navarra y 11 de la Universidad Pública de Navarra, recibirán una ayuda complementaria a la cantidad mensual que ya están percibiendo por sus contratos predoctorales, así como una bolsa de viaje. La cuantía media de cada ayuda es de aproximadamente 5.240 euros. El montante total de las ayudas concedidas asciende a 131.000 euros. Según ha informado el Gobierno foral, 17 de ellas (un 68%), son mujeres.

Las ayudas se otorgan en dos modalidades, unas destinadas a estancias breves y otras para traslados temporales.

ESTANCIAS BREVES

La primera modalidad pretende reforzar directamente el programa formativo e impulsar el desarrollo de la tesis. Las actividades a realizar durante la estancia, dependientes de la naturaleza de la investigación en curso (actividad en laboratorios de investigación, consulta de fondos bibliográficos o documentales, aprendizaje de nuevas técnicas instrumentales y/u otros trabajos de campo), otorgan un carácter de formación integral transversal, un elemento fundamental del carácter de las ayudas concedidas.

Las personas beneficiarias de las ayudas para estancias breves acudirán a las siguientes universidades o centros de investigación: University of Lausanne, Université de Caen Normandie, Instituto Tecnológico de Energías Renovables, Gdsansk University of Techonology, Riken Center for Sustainbale Resource Science, Universidad de Oviedo, Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa, University of Sout-Eastern Norway, Universidade Federale do Rio Grande de Sul, Unitet States Department of Agriculture, Helmoltz Zentrum München, University Collage Dublin, Trinity College Dublin, Institut de Recherhe sur les Phénomènes Hors Équilibre, Università Ca'Foscari, University of Wisconsin-Madison.

En la segunda modalidad, se conceden subvenciones que tienen por objeto facilitar al personal investigador predoctoral la realización de un traslado temporal de entre 4 y 9 meses a un centro extranjero para desarrollar en él su proyecto de tesis, preferentemente en el marco de un proyecto de investigación colaborativo o de un programa de doctorado conjunto entre las universidades de origen y destino.

En este caso los estudiantes de la Universidad Pública de Navarra y Universidad de Navarra viajarán hasta la Universidade de Lisboa, Columbia University, King's College London, University of Reading, Politecnico di Torino, University of Helsinki, Oxford University y University of Notre Dame.

El Gobierno ha indicado que esta convocatoria de movilidad predoctoral fue retomada en 2017, tras un paréntesis de seis años. Con las ayudas ahora concedidas ascienden a 38 los investigadores en formación que se han beneficiado de este programa de ayudas del Gobierno de Navarra.

FORMACIÓN DUAL UNIVERSITARIA

La directora de Universidades y Recursos Educativos, Nekane Oroz, ha participado esta mañana en Vitoria en el 'Encuentro de formación dual universitaria: Estrechando vínculos entre el mundo laboral y la educación superior'. En el mismo se ha analizado la colaboración entre centros educativos y empresas con objeto de formar al alumnado con capacidades adaptadas a las necesidades del ámbito empresarial. Además, han conocido ejemplos de Formación Dual Universitaria con las exposiciones de los decanos del Instituto de Maquina Herramienta y Escuela de Ingeniería de la capital alavesa y con la visita a la planta de Mercedes-Daimler.