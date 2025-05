EH Bildu se reivindica como "fuerza imprescindible en Navarra" con "vocación transformadora sin prisa pero sin pausa"

PAMPLONA 24 May. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha celebrado este sábado en Pamplona el décimo aniversario del "cambio político" en Navarra reivindicando que la coalición "es y va a seguir siendo una fuerza imprescindible en Navarra". Ha defendido su "vocación transformadora sin prisa pero sin pausa" y ha advertido que "no nos conformamos" y la "inercia" no es "una alternativa".

Así lo ha destacado la portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal, en un acto celebrado en la Plaza de la O de Pamplona que ha contado también con la participación del alcalde de la ciudad, Joseba Asiron. Un acto que ha contado con la presencia de representantes de la coalición en las instituciones en la actualidad y a lo largo de estos diez años, como quien fuera portavoz parlamentaria, Bakartxo Ruiz.

Laura Aznal ha comenzado su intervención trasladando su apoyo al pueblo palestino ante el "genocidio" como consecuencia de los ataques de Israel. "El silencio también es culpable, la indiferencia es cómplice", ha defendido para reivindicar la libertad de Palestina.

Ha reconocido que, en estos diez años, "no todas las decisiones han sido fáciles ni lo van a ser, y hemos gestionado contradicciones y lo vamos a seguir haciendo, pero siempre poniendo en el centro nuestro compromiso con la gente". "Con la mirada larga vamos a seguir avanzando", ha manifestado.

Ha resaltado que EH Bildu tiene un "vocación transformadora, sin prisa pero sin pausa" y poner su empeño en "hacer que Navarra sea cada día un poco mejor, un poco mas justa". "Lo hemos hecho los últimos diez años y los que vamos a seguir haciendo los próximos 10 años y los que hagan falta", ha recalcado. Al respecto, ha dicho que "no se confundan, no nos conformamos, no son acomodamos, no nos relajamos y no nos vamos a dormir; y no vemos la inercia como una alternativa".

Así, ha reivindicado las políticas impulsadas con el apoyo de la coalición en materia de vivienda para que "garantizar que sea un derecho para todos" y no "un privilegio y un lujo para unos pocos". Al respecto, ha valorado la declaración de 21 municipios navarros como zona de mercado tensionado, representando el "68% de la población". Una medida necesaria para "reconducir la situación" pero no "suficiente" y ha destacado que EH Bildu trabaja para extender esta medida a las zonas rurales.

Aznal ha defendido, asimismo, el derecho de los navarros a que "se respete su lengua a lo largo y ancho de su territorio", en referencia al euskera; y ha reivindicado una transición ecológica y energética "justa, democrática, planificada, que respete los usos tradicionales de nuestra tierra, nuestra biodiversidad" y que se haga desde un "liderazgo público".

La portavoz parlamentaria de la coalición ha destacado que "el camino lo tenemos y lo estamos recorriendo; un camino difícil, a veces se hace muy cuesta arriba" pero que "sin duda va obteniendo resultados". Un camino, ha subrayado, que "vamos a seguir recorriendo y no vamos a caer en la autocomplacencia y vamos a ser autocríticas porque no hace mejores". Pero ha llamado a "celebrar lo conseguido" con "mejoras en las pensiones", la financiación de los ayuntamientos o en la educación 0-3 años, entre otras.

Laura Aznal ha recordado las reflexiones de Pepe Mújica señalando que "lo imposible solo cuesta un poco más y los derrotados son solo aquellos que bajan los brazos y se entregan". También que "los imprescindibles son los que con sus perseverancia trabajan por un futuro mejor". "Esos sois vosotros, las imprescindibles que luchan cada día por que Navarra sea mejor; las que nunca nos conformamos y cada día somos más", ha destacado.

Así las cosas, Aznal ha defendido que EH Bildu "es y va a seguir siendo una fuerza imprescindible en Navarra" y para "la transformación política y social en Euskal Herria". "Sin EH Bildu no hay transformación posible", ha concluido.

"LA ÚNICA FUERZA CAPAZ DE CONCITAR MAYORÍAS Y COMPARTIR EL PODER"

Por su parte, Joseba Asiron ha destacado que "este no es un día cualquiera porque se cumplen 10 años desde que cambió el rumbo de la historia de Navarra, desde que la gente dijo basta y se levantaron en urnas". En 2015, ha subrayado, "Navarra comenzó a teñirse de verde esperanza y aquella gran ola verde no nació en los despachos, no se diseñó en un laboratorio sino en balcones, ventanas abiertas, en los barrios, en las fábricas, en los pueblos...".

Diez años después "son miles las personas que viven bajo la sombra de dignidad y justicia que comenzamos a plantar en ese lejano 2015, porque el cambio vino de abajo a arriba", ha reivindicado Asiron, que ha resaltado las 42 alcaldías, 359 concejales y casi 70.000 votos. "¿Quién nos lo iba a decir?", se ha preguntado, para añadir que "no es una cuestión de números sino de presencia, porque esas cifras garantizan que estemos en cada pueblo y plaza".

Joseba Asiron ha resaltado, asimismo, las acciones realizadas en Pamplona, donde "hemos sacado adelante el mayor plan de vivienda en suelo público que jamás se haya desarrollado en esta ciudad, poniendo por una vez como objetivo el bien común y no los negocietes". De la misma manera, ha puesto en valor un incremento "nunca visto hasta ahora para paliar el sufrimiento de las personas en situación de emergencia" o el "esfuerzo único para hacer de la participación ciudadana una herramienta real para hacer política".

En especial, ha valorado el "trabajo sin precedentes por llegar a entendimientos y acordar con quienes no piensan como nosotros". EH Bildu, ha afirmado, "es la mejor herramienta para articular mayorías" y "el más eficaz instrumento de cambio que haya surgido en esta tierra". En estos años, ha indicado, "hemos aprendido a hacer algo que el régimen nunca hizo. Hemos aprendido a escuchar". "Somos la única fuerza capaz de concitar mayorías amplias y de compartir el poder", ha asegurado, poniendo como ejemplo la Federación de Municipios y Concejos, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y el ayuntamiento de la capital.

Un trabajo que "es muy complicado" ya que ostentar la Alcaldía de Pamplona "no supone tener mayorías", al contar con 8 de los 27 concejales del Consistorio. Lo que obliga a que "cada cosa que se diseña en la salas de reuniones de Alcaldía" hay que negociarlas "para ser capaces de acordar". "Muchas veces no son los acuerdos que nos hubieran gustado pero sí los mejores acuerdos en cada momento", ha defendido.

Diez años después, Asiron ha asegurado que "el cambio esta más fuerte y vigente que nunca" porque "lo que importa no es sentarnos en los sillones sino cambiar las políticas". "Han quedado muy atrás los chanchullos y la política de las mentira, el gobernar pueblos y ciudades como si de su particular cortijo se tratase", ha celebrado, para añadir que lo importante es que "cuando vienen las crisis, la gente perciba a sus gobiernos y ayuntamientos como un apoyo y no un problema más".

Joseba Asiron ha finalizado advirtiendo de que son "tiempos de incertidumbres porque pensábamos que casi un siglo después el fascismo formaba parte del pasado" pero "podemos comprobar que simplemente estaba agazapados y esperando el momento propicio para enseñar las garras". "El capitalismo más feroz y salvaje nos quiere desconectados, individuales" pero "nosotros tenemos comunidad, solidaridad, resiliencia, arraigo y diez años de experiencia y la misma ilusión. Esto ya es imparable", ha concluido.