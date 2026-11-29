Ciudadanos ejerciendo su derecho al voto. - Rocío Ruz - Europa Press

PAMPLONA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una encuesta de Sigma Dos para RTVE y la Forta da dos escaños al PSOE en Navarra en las elecciones generales y asigna otros dos a la coalición de UPN-PP, mientras que EH Bildu obtendría uno.

La Comunidad foral elige cinco representantes para el Congreso de los Diputados. En las elecciones de 2023, el PSN fue la lista más votada en Navarra y obtuvo dos escaños, seguido de EH Bildu, que logró uno. UPN y PP, que en aquella ocasión concurrieron por separado, obtuvieron un diputado cada uno.

En el conjunto nacional, según la encuesta de Sigma Dos, el PP ganaría las elecciones generales y podría alcanzar con Vox la mayoría absoluta, o casi rozarla, con una horquilla entre 129-134 escaños (PP) y 44-48 escaños (Vox), es decir, 173-182 escaños entre ambos partidos.

Del otro lado, el PSOE se quedaría con una horquilla de entre 119-124 diputados. Así, el PP obtendría una ventaja de 3,4 puntos sobre el PSOE; el voto a PP y Vox formaría el 48,4%; y la participación estimada sería del 76,9%.

Al resultado de PP y Vox, tal y como refleja el sondeo, habría que incorporar los dos diputados que le da a la coalición PP-UPN en Navarra. La cifra de 176 para gobernar dependería de en qué posición se queden las horquillas de ambos partidos.

En concreto, el PSOE podría mejorar sus resultados con respecto a los de las elecciones del 2023, cuando obtuvo 121 años, en el caso de la horquilla superior con 124 escaños; o bien, empeorarlos en el caso del extremo inferior con 119 escaños.

En el caso de Frente Amplio, la candidatura de Ada Colau se quedaría con 10-11 escaños y sufriría un gran desplome respecto a Sumar, que logró 31 asientos en el año 2023.

En cuanto a los partidos independentistas catalanes, ERC podría pasar de siete a 9-10 escaños, mientras que Junts sufriría un retroceso en sus apoyos, pasando de siete a 4-5 diputados.

Respecto a los partidos vascos, EH Bildu pasaría de seis a 7-8 escaños en el Congreso de los Diputados y el PNV sufriría una bajada de cinco a 2-3 asientos. Por su parte, el BNG ganaría un diputado en la nueva legislatura (de uno a dos) y Coalición Canaria aguantaría con una representante. Asimismo, Adelante Andalucía debutaría con 4-5 escaños en la Cámara Baja.