La Escuela-Conservatorio Fernando Remacha prenderá la mecha del cohete anunciador de las fiestas de Santa Ana 2026

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero (d), con Diego Ramírez, director de la Escuela-Conservatorio Municipal de Música Fernando Remacha, que lanzará el cohete de las fiestas de Santa Ana 2026. - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha anunciado este lunes que la Escuela-Conservatorio Municipal de Música Fernando Remacha será la encargada de prender la mecha del cohete anunciador de las fiestas de Santa Ana 2026, que tendrá lugar el próximo 24 de julio.

Esta designación adquiere un significado especial al coincidir con el 50º aniversario de este centro educativo y cultural, referente de la formación musical en Tudela y en la Ribera, según ha destacado el Ayuntamiento de Tudela.

Diego Ramírez, director de la Escuela-Conservatorio Municipal de Música Fernando Remacha, será el encargado de prender la mecha del cohete que dará inicio oficial a las fiestas patronales.

"Con este nombramiento queremos reconocer a quienes hicieron posible este proyecto desde el primer día; a quienes enseñaron y a quienes aprendieron; a quienes pasaron por sus aulas y a quienes hoy siguen llenándolas de talento, esfuerzo e ilusión. Porque el próximo 24 de julio, cuando el cohete estalle sobre la plaza de los Fueros y Tudela vuelva a encontrarse con sus fiestas, no solo comenzará una nueva edición de las Fiestas de Santa Ana. También estaremos rindiendo homenaje a cincuenta años de enseñanza, de esfuerzo, de cultura y de amor por la música. Enhorabuena a toda la familia de la Escuela-Conservatorio Fernando Remacha", ha señalado el alcalde.

Por otro lado, el segundo cohete será lanzado por Ángel Lapaza y Pascual Ortega, conserjes del Ayuntamiento, que este año culminan su trayectoria profesional y se jubilan tras muchos años de servicio al Ayuntamiento de Tudela. "Su labor, muchas veces silenciosa y alejada del protagonismo, ha sido fundamental para el buen funcionamiento de esta casa. Creemos que las instituciones también se construyen gracias a personas como ellos, profesionales comprometidos, cercanos y generosos, que han servido a Tudela con dedicación y una extraordinaria calidad humana. Por eso queremos que este reconocimiento sea también el agradecimiento de toda la ciudad", ha destacado Toquero.