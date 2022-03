Esparza anuncia que NA+ votará a favor de la actualización de la Ley del Convenio

Miguel Sanz afirma que "cuando no se gestiona convenientemente el Convenio pasa que tenemos la presión fiscal más alta del Estado"

PAMPLONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha anunciado este viernes que Navarra Suma votará a favor de la actualización de la Ley del Convenio. "Actuamos con altura de miras, responsabilidad, con lealtad y pensando en lo mejor para Navarra y lo mejor para España", ha destacado.

Así lo ha indicado en la clausura de la jornada 'La singularidad de Navarra: Fuero y Convenio Económico', organizada por la formación dentro del espacio de reflexión 'PRO_NAV, encuentros para hablar de Navarra'. Ha contado con las intervenciones de Miguel Sanz, ex presidente del Gobierno de Navarra; Enrique Azparren, abogado del Estado y profesor de Derecho Financiero y Tributario de la UPNA; Eugenio Simón Acosta, catedrático de Derecho Financiero en la Universidad de Navarra; y María Jesús Valdemoros, economista y parlamentaria de NA+.

Javier Esparza ha destacado que el Convenio "es pacto" pero, en primer lugar, "entre las formaciones políticas de Navarra" y ha celebrado que el PSN "ha rectificado, ha modificado las formas y el fondo, ha buscado el diálogo y nos ha ayudado a entender qué es lo que pretendía".

Así, ha indicado que "ahora disponemos de más información para tomar la decisión" y "entendemos que, al contrario de lo que sostienen los nacionalistas, Geroa Bai y EH Bildu, la ley no modifica nada en relación con la determinación del índice de imputación" que "corresponde sin ningún tipo de dudas a la comisión de coordinación". "Y no por ello se quita ninguna competencia al Parlamento de Navarra", ha aseverado.

En este sentido, ha remarcado que "la comisión negociadora la forman, además de los técnicos, miembros de los dos gobiernos que negocian" y, por lo tanto, "es un pacto político". "Lo que tienen que tener claro Geroa Bai y Bildu es que el Concierto del País Vasco es diferente del Convenio y que no traten de ponerlo al mismo nivel", ha reclamado.

Asimismo, ha explicado que, "fruto del mayor diálogo se ha acordado abrir un grupo de trabajo técnico para analizar el impacto de la deuda del Estado en la determinación de la aportación" porque "entendemos que las circunstancias han cambiado".

Javier Esparza ha criticado que "el nacionalismo no entiende que la esencia de la foralidad es el pacto", que es "autogobierno, ni soberanía ni independencia" y que "su finalidad es el bien común y el progreso de todos los navarros". "Por eso plantean modificar la LORAFNA" y por eso "es tan importante que sigamos defendiendo y preservando el actual estatus de Navarra" como comunidad foral integrada en España. "El día que esto cambie Navarra dejará de ser Navarra", ha advertido.

El presidente de UPN ha criticado que se haya abierto en el Parlamento de Navarra una ponencia para "hablar sobre la posible reforma del Amejoramiento del Fuero". "Que nadie cuente con UPN para convertir el Amejoramiento en herramienta para dar satisfacción a los nacionalistas y que alguno o alguna siga en el Gobierno", ha concluido.

EL CONVENIO "EN NINGÚN CASO ES UN PRIVILEGIO"

Por su parte, el expresidente del Gobierno foral, Miguel Sanz, ha comenzado su intervención refiriéndose a la crisis en UPN tras la expulsión temporal de los diputados Sergio Sayas y Carlos García Adanero. "Yo estoy con el partido con el que he estado siempre, he sido y seguiré siendo leal con los principios" de un partido que "si no existiese en Navarra habría que inventarlo", ha manifestado.

Sobre el Convenio Económico, ha criticado que "algunos lo tildan de privilegio sobre todo en foros de tertulianos desinformados y políticos jacobinos malpensantes" desde "un desconocimientno absoluto". "En ningún caso es un privilegio porque además de ser un derecho histórico es un derecho constitucional", ha remarcado. El Convenio, ha replicado, "es un instrumento solidario, es un elemento equilibrador y en ningún caso rompe la cohesión y la igualdad de trato en Navarra".

Miguel Sanz ha recordado que la modificación de esta ley fue rechazada recientemente en el Parlamento foral "en una primera intentona" por "curiosamente los partidos asociados al Gobierno Frankenstein de Chivite" porque "no están conformes" con que el índice de imputación, que es la "parte básica de la aportación", sea decidido por una comisión coordinadora y quieren que sea decidido en el Parlamento.

Ha destacado que "para defender una cosa, indudablemente hay que conocerla" y ha lamentado que "muy pocos" en Navarra conocen el Convenio Económico y el Fuero. Por ello, ha llamado a "hacer pedagogía política para hacer llegar el conocimiento" del Convenio y el Régimen Foral al conjunto de la ciudadanía navarra.

El expresidente de Navarra ha subrayado que "no se puede conservar lo que no se sabe gestionar y cuando no se gestiona convenientemente el Convenio pasa que tenemos la presión fiscal más alta del Estado" incumpliendo, ha agregado, "el principio del Convenio que dice que la presión fiscal debe ser equivalente con los territorios del régimen común y hoy está absolutamente desequilibrada".

Finalmente, la parlamentaria de NA+ María Jesús Valdemoros ha abogado por "mantener el Convenio vivo" mediante, por un lado, la actualización de los quinquenios y las modificaciones legislativas. En este sentido, ha explicado que hay una "cuestión aclaratoria que se ha introducido en la ley" que el Gobierno "no ha explicado en profundidad y se ha generado un debate". Así, ha señalado que el Parlamento "no tiene competencias" en el índice de imputación pero sí en la aprobación del Convenio y ha criticado las "pretensiones nacionalistas de equiparar el Convenio al concierto vasco".

Tras recordar la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ha señalado que "por desgracia las guerras han marcado la historia pero la historia también nos enseña que Navarra ancla su singularidad en razones históricas". Así, ha señalado que la Constitución de 1978 "es la primera en la historia que aborda los derechos históricos forales y ampara y respeta los derechos históricos de Navarra". Ha remarcado que el Amejoramiento del Fuero, que cumple su 40 aniversario, es "expresión de un desarrollo propio y una historia que nos ha dado libertad, autonomía, nos ha exigido hacer las cosas bien y ha redundado en una mejor prosperidad". Y sobre el Convenio Económico, ha afirmado que "siempre ha caminado bajo el principio de solidaridad con el conjunto del país".