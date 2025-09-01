Esparza dice que la posición de UPN sobre migración "no la marca" el alcalde de Valtierra y es "nítida"

PAMPLONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha señalado este lunes que el alcalde de Valtierra, Manuel Resa, "no marca" la posición de UPN en materia de migración, después de que éste haya cuestionado las ayudas a personas extranjeras. Esparza ha afirmado que la posición la formación regionalista es "nítida".

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, Esparza ha indicado que "hemos sido claros desde hace mucho tiempo porque para nosotros la inmensa mayoría de la población inmigrante que llega a Navarra llega a trabajar y está aportando a la actividad económica en nuestra tierra, está ayudándonos a hacer una Navarra más fuerte".

"Además de eso, hay una parte pequeña que tiene que recibir ayudas, como hay una parte pequeña también de gente que ha nacido en Navarra que también tiene que recibir ayudas. Y reciben ayudas, pero no reciben ayudas por su condición de ser inmigrantes o autóctonos, no, reciben ayudas por su condición de personas más vulnerables y que necesitan ser ayudadas por la Administración. Esas ayudas a nuestro juicio, estoy hablando de la renta garantizada, debieran ser revisadas y lo hemos dicho públicamente", ha continuado Esparza.

En este sentido, ha señalado que "creemos que a esas personas que tienen derecho a esas ayudas también se les tienen que exigir unas determinadas obligaciones y creemos que ahí se puede mejorar". "Se tienen que formar, tienen que escolarizar a sus hijos y tienen que hacer algo que para nosotros es básico, no pueden rechazar una oferta de empleo", ha añadido, para indicar, sobre los menores, que "tiene que haber una gestión compartida de una problemática que es real".

A su juicio, "lo que ha ocurrido en Marcilla no es de recibo". "Marcilla no se ha gestionado bien y ha generado una alarma social enorme y que se traslada también a otros municipios". "El Gobierno no ha acertado en la gestión de Marcilla. Hay una parte de esos menores que están intentando aprovechar ese futuro que han venido a buscar a Navarra y a otras CCAA, y hay otra parte de menores que no lo están haciendo", ha expuesto Esparza, para abogar por "tomar medidas", "estamos hablando de episodios de violencia que se han generado y esas personas sobran en una sociedad como la nuestra y tendrán que responder ante sus actos".

El portavoz regionalista ha manifestado que "la posición de UPN no la marca el alcalde de Valtierra". "La posición de UPN la marca el partido y es esta; y el mismo día que hizo las declaraciones el alcalde de Valtierra, el partido, a través de su presidenta, trasladó cuál era la posición en aquello que tenía que ver con los menores no acompañados que iban a llegar a Navarra", ha señalado.

El portavoz de Vox en el Parlamento de Navarra, Emilio Jiménez, ha "felicitado", por su parte, al alcalde de Valtierra -de UPN- por sus recientes declaraciones sobre menores migrantes. "Nos congratulamos de este discurso, que es el de Vox", ha indicado.

Jiménez ha felicitado al primer edil de Valtierra por "su valentía, defensa de su pueblo y sentido común". "Es de sentido común que se pidan algunos requisitos para las ayudas públicas, y eso no es discriminatorio", ha expuesto, para añadir que "lo discriminatorio e injusto es lo que está pasando ahora y que se castigue a los navarros". Ha indicado el portavoz parlamentario que "Vox es el único partido que ha pedido, con la oposición de todos los partidos, billete de vuelta a sus países para los inmigrantes ilegales, inmigrantes ilegales que reincidan y hacen del crimen su modo de vida".

Javier Esparza ha respondido a Vox que "UPN es un proyecto político que tiene más de 40 años, tiene un discurso propio en todas las materias y también en esta; y Vox es un partido de reciente creación que lo que hace es populismo de extrema derecha, hay una diferencia absoluta".

Por su parte, la portavoz socialista Ainhoa Unzu ha indicado que las declaraciones del alcalde de Valtierra tienen "un fondo lamentable, absolutamente xenófobo y racista". "Unas declaraciones que sin duda iban cargadas de desprecio hacia las personas migrantes y plagadas de prejuicios; y ante las que UPN y la señora Ibarrola han guardado absoluto silencio y flaco favor se hace a la convivencia", ha dicho.

Ha criticado Unzu que "el portavoz de Vox vincula a personas migrantes con delincuencia". "Eso es lo que hace el discurso de Vox y además, el representante de Vox ha aplaudido y celebrado las palabras del alcalde de Valtierra; ya vemos dónde está UPN y dónde está Vox y sin duda están en el mismo espectro", ha dicho.

La parlamentaria ha pedido "huir de los populismos" y ha "invitado" a UPN a "ojee el estudio sobre el impacto de la población migrante en la realidad socioeconómica de Navarra y que también quieran conocer historias de personas migrantes cargadas de éxitos, que las hay y muy numerosas".