Esparza dice que el presidente de la mesa de Belate se reunió con Óscar Chivite tras la comisión de investigación

PAMPLONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha afirmado que el presidente de la mesa de contratación de las obras de los túneles de Belate, Jesús Polo, "nos contó que de cara a preparar la comisión de investigación" del Parlamento de Navarra sobre licitaciones de obras públicas "no se había reunido con nadie, no había hablado con nadie, no tenía ninguna relación con nadie, pero lo cierto es que cuando salió de la comisión de investigación" se reunió con el consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite.

Así lo ha indicado este jueves, durante una pregunta oral formulada en el pleno parlamentario por UPN sobre "el retraso de la adjudicación del tramo III de la N-121-A". En su turno de respuesta, el consejero Chivite no se ha pronunciado al respecto, algo que el regionalista ha criticado.

"No me ha negado lo que yo le he dicho. Y no se preocupe que yo voy a volver a la comisión de investigación y le voy a interrogar a usted. Y además le voy a preguntar a ver si se reunió o no se reunió expresamente con el señor Polo después de terminar él su comparecencia en la comisión de investigación. Ahora no ha tenido el valor de negarlo. Y ya le digo yo que es verdad, señor consejero. Y me va a tener que decir la verdad en la comisión de investigación", ha incidido.

(Seguirá ampliación)