La especulación inmobiliaria o el servicio comarcal de bicicletas, este lunes en la Mesa y Junta de Portavoces

Archivo - Reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra. - PARLAMENTO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra celebra su sesión ordinaria este lunes, a partir de las 10.00 horas, en la que dará trámite a varias iniciativas. Entre ellas, una moción del PSN que insta al Gobierno foral a impulsar medidas "contra la especulación inmobiliaria". Por su parte, Contigo-Zurekin ha presentado una iniciativa que insta al Ejecutivo foral a considerar el nuevo servicio comarcal de bicicletas como "parte integral" del transporte regular de viajeros en la Comarca de Pamplona a los efectos de la Ley Foral 8/1998.

UPN ha registrado sendas mociones que instan al Gobierno de Navarra a modificar la normativa fiscal aplicable en el IRPF y a establecer una línea de financiación "directa y estable" para las Mancomunidades que gestionan centros de protección animal. A su vez, Geroa Bai quiere instar al departamento de Educación a implantar de manera bilingüe, en euskera y castellano, la cartelería en los centros educativos públicos de la Comunidad foral, dando prioridad a aquellos donde se imparta enseñanza en o con euskera: modelos A, B y D.

A la sesión de este lunes se ha remitido el criterio del Ejecutivo navarro por el que muestra su disconformidad con la proposición de ley presentada por UPN para modificar de la Ley Foral 13/2023, de 5 de abril, de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia, con el objetivo de "establecer la obligación del Ejecutivo foral de analizar y publicar trimestralmente los países de origen de las personas detenidas por la presunta comisión de un delito". El Gobierno de Navarra considera que la medida propuesta "no supone una mejora en cuanto a la prevención de delitos y es contraria al objeto de la propia ley que se plantea modificar", ya que "puede contribuir directamente a la generación de racismo y xenofobia".

También se dará trámite al proyecto de Ley Foral de Archivos, Gestión de Documentos y Patrimonio Documental, aprobada el pasado miércoles por el Gobierno de Navarra. La nueva ley vendrá a sustituir la actual ley de abril de 2007, "que no contempla cuestiones hoy en día fundamentales como la gestión de los expedientes electrónicos y su conservación en plataformas de archivo digital seguro".

Asimismo, se contemplará realizar una sesión de trabajo para que una representación del Sindicato Médico de Navarra explique la situación actual de "sobrecarga" de los profesionales médicos, así como las propuestas que plantean para su solución.

El orden del día incluye, también, preguntas parlamentarias del PPN sobre las actuaciones "ante las denuncias de las trabajadoras sociales del Ayuntamiento de Pamplona"; y de Vox sobre "la eliminación de la violencia en el deporte".

Este lunes se conocerán, además, las distintas candidaturas presentadas para la elección de un miembro para el Patronato de la Fundación Caja Navarra, para la designación de un patrono de la Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos (Fundación Gizain), y para la elección de los cinco vocales del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra que le corresponde designar al Parlamento foral.