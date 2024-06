Estudiantes del Grado en Psicología de la UPNA conocen las posibilidades que ofrece la realidad virtual en su formación

PAMPLONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes de tercer curso del Grado en Psicología de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) han tenido este curso la oportunidad de conocer las posibilidades que ofrece la realidad virtual a través de una formación práctica desarrollada en el laboratorio de realidad virtual de la UPNA.

La actividad, cuya responsable es la profesora Esperanza Bausela Herreras, forma parte del Proyecto de Innovación Docente 'Realidad virtual en el contexto psicoinstruccional del Grado en Psicología: propuesta piloto' aprobado en la convocatoria 2023-2024.

"La práctica con realidad virtual ha sido diseñada con el objetivo de proporcionar a nuestros estudiantes una experiencia de aprendizaje inmersiva y única", indica la profesora. "A través de esta tecnología de vanguardia, los estudiantes tienen la oportunidad de salir de la zona de confort que suponen las clases, explorar herramientas nuevas para su aplicación en la práctica profesional del psicólogo Educativo - tanto en el diagnóstico como en la intervención - y conocer y explorar las posibilidades y límites del mundo virtual", explica a través de una nota de prensa de la UPNA.

En el marco de este proyecto se han desarrollado varias acciones. En concreto y tras un análisis de las necesidades del alumnado, se ha aplicado la realidad virtual en dos asignaturas de la rama de psicología del ciclo vital y de la educación: Psicología de la Instrucción (asignatura obligatoria) y Atención Psicológica a la Diversidad (asignatura optativa), en la que se ha utilizado la aplicación 'Isla Nemo. Una aventura accesible' gracias a la colaboración del profesor de Ingeniería Electromecánica de la Universidad de Burgos Pedro Sánchez Ortega, autor de la citada aplicación.

APLICACIÓN PARA PERSONAS CON DIFICULTADES COGNITIVAS O PSICOMOTORAS

'Isla Nemo, Una aventura accesible' forma parte del proyecto 'VRiRV. Por una Realidad virtual para todos' desarrollado por la Universidad de Burgos. "Esta iniciativa representa un paso significativo hacia adelante en nuestra búsqueda de ofrecer experiencias educativas innovadoras, creativas y enriquecedoras para nuestros estudiantes del Grado en Psicología que continuará el próximo año con la búsqueda de nuevas aplicaciones y experiencias docentes", indica la profesora Esperanza Bausela.

'Isla Nemo' es un programa gratuito y de libre acceso, especialmente indicada para personas con dificultades cognitivas o psicomotoras. Es una aplicación (juego) que no necesita utilizar los mandos ni las manos, ya que algunas personas con discapacidad no pueden hacerlo o no con la suficiente destreza que se requiere en los juegos convencionales. Es una "prueba de concepto" cuyo objetivo es demostrar que es factible implementar mecánicas de juego accesibles.

Con este proyecto de innovación docente se busca sensibilizar a los estudiantes sobre lo que suponen estas herramientas en el proceso de evaluación e intervención psicopedagógica.