PAMPLONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los 84 pasajeros de un tren han tenido que ser evacuados este domingo por la mañana al quedar detenido y sin suministro eléctrico en las inmediaciones de la localidad de Aldaba, perteneciente al municipio de la Cendea de Iza, en la Merindad de Pamplona (Navarra).

El dispositivo de emergencia ha estado coordinado desde la central de SOS Navarra. Tras recibirse la alerta por la detención del convoy y la presencia de un ligero olor a humo en el interior del tren, SOS Navarra ha movilizado a efectivos de Bomberos para la revisión preventiva de la unidad, a patrullas de la Policía Foral para garantizar la seguridad y organizar el traslado urgente de los ocupantes, contando también con la colaboración de una patrulla de la Guardia Civil.

Ante la imposibilidad de que el tren continuara la marcha de forma inmediata, los agentes de la Policía Foral desplegados en la zona han asumido la evacuación del pasaje desde las vías. Para ello, los efectivos de la División de Intervención y de Seguridad Ciudadana han empleado de forma continuada sus furgonetas de servicio, realizando múltiples viajes de ida y vuelta para trasladar en un convoy seguro a la totalidad de los 84 viajeros hasta el núcleo urbano más cercano, explican desde la Policía Foral.

La alcaldía local se ha desplazado de inmediato para facilitar la apertura y puesta a punto de las instalaciones de la guardería de Zuasti, acondicionando el espacio para que los 84 viajeros pudieran resguardarse del frío, acomodarse y permanecer en óptimas condiciones de atención e hidratación mientras se gestionaba la resolución del incidente.

Tras la revisión técnica del convoy por parte de los efectivos de Bomberos -confirmándose la ausencia de problemas graves- y la asistencia prestada en el lugar, la circulación ferroviaria ha quedado temporalmente interrumpida en sentido Vitoria. Posteriormente, los pasajeros han podido continuar su trayecto en los autobuses de transporte alternativo facilitados por Renfe.