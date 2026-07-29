Extinguido un incendio en una nave industrial en Murillo el Fruto

Archivo - Imagen de la sala del 112 Sos Navarra. - SOS NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos han extinguido este miércoles un incendio que se ha declarado en una nave industrial (antigua granja) en Murillo el Fruto, en la calle Barranco San Miguel. No ha habido personas afectadas, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El aviso por el fuego se ha dado a las 12.48 horas. En el interior de la nave había maquinaria agrícola y existía riesgo de propagación al monte colindante. El incendio se ha dado por extinguido a las 15 horas.

Al lugar han sido movilizados Bomberos de Tafalla y Peralta, brigada helitransportada, helicóptero, ambulancia de soporte vital básico en prevención, Guarderío de Medio Ambiente, Policía Foral y Guardia Civil. Este último cuerpo se encarga de las diligencias.