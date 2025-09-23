Extinguido un incendio de rastrojo declarado en el Camino de Labiano, en Zulueta

PAMPLONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Cordovilla han extinguido un incendio de rastrojo declarado este martes por la tarde en el Camino de Labiano, en Zulueta (Valle de Elorz).

Según han informado desde el Gobierno foral, el aviso del incendio se ha recibido a las 15.14 horas y se ha dado por extinguido a las 16.30 horas.

Han sido movilizados bomberos de Cordovilla, la Brigada Helitransportada de Incendios Forestales (BHIF), un helicóptero, guardas forestales de Medio Ambiente y agentes de Policía Foral.