Extinguido un incendio de vegetación que ha afectado a una hectárea de terreno en Viana

Imagen del incendio - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Navarra han extinguido este miércoles por la tarde un incendio de vegetación que ha afectado a una hectárea de terreno en La Cañada (Viana).

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del incendio se recibió a las 17.01 horas, y se dio por finalizado a las 19.20 horas. El fuego se produjo en una zona de campos y afectó a un pinar. No hubo personas afectadas.

Hasta el lugar fueron movilizados bomberos de Lodosa, Estella y Peralta, la BHIF, 2 helicópteros, guardas de Medio Ambiente y Guardia Civil. Por su parte, la Guardia Civil ha señalado que Parte de los terrenos afectados están catalogados como suelo industrial y cercanos al polígono industrial de Viana.

En las labores de extinción han intervenido cuatro vehículos motobomba de los parques de Estella, Lodosa y Peralta, tres vehículos ligeros y dos helicópteros con brigadas aerotransportadas. También ha colaborado maquinaria pesada de particulares.

Por parte de la Guardia Civil se han desplegado cuatro patrullas de seguridad ciudadana, que han colaborado en el dispositivo y en las labores de seguridad en la zona.

Tras la intervención de los diferentes medios, el incendio ha quedado extinguido, afectando finalmente a una superficie aproximada de una hectárea de vegetación y parcialmente arbolada.

Las causas del incendio se desconocen en estos momentos, por lo que se realizarán las actuaciones correspondientes para tratar de determinar su posible origen.