Extinguido un incendio en una vivienda unifamiliar de Villatuerta

Incendio en el tejado de una vivienda en Villatuerta. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos han extinguido en la madrugada de este sábado un incendio en una vivienda unifamiliar en la localidad de Villatuerta. El fuego ha afectado a parte de la cubierta pero no se han lamentado daños personales.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 1.50 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos de los parques de Estella y Cordovilla, además de la Policía Foral.

El incendio ha afectado a parte de la cubierta del inmueble. La labor de los bomberos ha conseguido evitar la propagación del fuego, que se ha dado por extinguido a las 6.27 horas.