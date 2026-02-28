Extinguido un incendio en una vivienda unifamiliar de Villatuerta

Publicado: sábado, 28 febrero 2026 16:06
    PAMPLONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Efectivos de bomberos han extinguido en la madrugada de este sábado un incendio en una vivienda unifamiliar en la localidad de Villatuerta. El fuego ha afectado a parte de la cubierta pero no se han lamentado daños personales.

   Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 1.50 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos de los parques de Estella y Cordovilla, además de la Policía Foral.

   El incendio ha afectado a parte de la cubierta del inmueble. La labor de los bomberos ha conseguido evitar la propagación del fuego, que se ha dado por extinguido a las 6.27 horas.

