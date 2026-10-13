Feijóo dice que el acuerdo con UPN es "una buena noticia, no sólo electoral, sino también ética

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene en un acto del PP de Aragón, a 13 de octubre de 2026, en Huesca, Aragón (España). - Verónica Lacasa - Europa Press

PAMPLONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este lunes que el acuerdo alcanzado por su formación con UPN para las elecciones generales es "una buena noticia, no sólo electoral, sino también ética".

Feijóo ha señalado, en un mensaje en la red social X, que "Navarra tiene una importancia simbólica muy relevante". "En esa Comunidad empezó la corrupción de Sánchez, y en Navarra encontramos el ejemplo más miserable de sus pactos, que es el pacto de investidura que le hizo presidente con Bildu", ha afirmado.

Tras ello, el presidente del PP ha considerado que "podemos estar satisfechos" por el acuerdo con UPN. "Me siento orgulloso de ir a las elecciones con un partido constitucionalista como UPN y no de la mano de Bildu como Sánchez. Este es el camino, vamos a sumar fuerzas para cambiar el rumbo de España", ha indicado.