El festival Filmmaking for Social Change se inaugura este jueves con el realizador Iñaki Alforja y la banda Motxila 21

Cartel del festival Filmmaking for Social Change. - FILMMAKING FOR SOCIAL CHANGE

PAMPLONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Filmmaking for Social Change inaugura este jueves, 15 de octubre, su octava edición, con una jornada protagonizada por el realizador navarro Iñaki Alforja y el colectivo musical Motxila 21. La cita comenzará a las 19.00 horas en Civican y abrirá dos semanas de encuentros entre el cine, la música, la danza, la fotografía y el diálogo con los creadores.

Bajo el lema 'Ser humano', el festival se celebrará del 15 al 30 de octubre en Pamplona, con Civican como sede principal, junto al Museo de Navarra y Golem Yamaguchi. Esta edición reivindica "el arte como espacio de encuentro y como una forma de acercarnos a las experiencias de los demás". Frente a "la creciente deshumanización" y la expansión de la inteligencia artificial en el ámbito cultural, propone "una mirada centrada en la dignidad, la vulnerabilidad y los vínculos humanos", explican desde la organización del certamen.

La sesión inaugural, 'Desarmar la mirada', pondrá el foco en la trayectoria y la forma de entender el cine de Iñaki Alforja. El encuentro contará con la presencia de Motxila 21, con quienes el cineasta "ha construido una relación de confianza que cuestiona los estereotipos y la infantilización de las personas con discapacidad". La propuesta invita a "reconocerlas como protagonistas de sus propias historias y a reflexionar sobre la responsabilidad de quienes las representan".

La jornada se completará con un concierto acústico de Bobbi Relac en el atrio de Civican. El concierto será de acceso libre, sin invitación, hasta completar aforo.

TRES PROYECTOS NAVARROS CON FOCO EN EL SER HUMANO

El viernes 16 de octubre, a partir de las 19.00 horas en el salón de actos de Civican, el festival reunirá tres propuestas audiovisuales navarras que "exploran la memoria personal, la creación artística y la representación colectiva".

En 'Fefa', Mónika Aranda se acerca a la memoria y el deseo de una mujer de 96 años a partir del único dibujo suyo que conserva. Las entrevistas y las animaciones inspiradas en esa imagen "construyen un retrato íntimo en el que se entrelazan la fe y el amor". La proyección estará acompañada por Jonathan Milla, que interpretará e improvisará al piano en directo.

Toni Sasal estrenará 'Antes de que llegaras', una pieza surgida de su proyecto fotográfico homónimo. El audiovisual se adentra en "el trabajo silencioso que sostiene la creación artística" y propone observar aquello que precede a las obras que llegan al público. La sesión incluirá un diálogo con el director.

Por su parte, 'Krutxalteatik Uronarat', de Marina Lameiro, recoge una experiencia de cine colectivo en Uztárroz. Personas de distintas edades participan en una película sobre el verano en el pueblo y deciden cómo quieren contarse.

A las 20.30 horas, el atrio de Civican acogerá el concierto de Txalapardown, el grupo de txalaparta de la Asociación Síndrome de Down. Su propuesta utiliza la percusión como herramienta para trabajar el desarrollo emocional, la coordinación y la interacción grupal.

El acceso a las sesiones de Civican es gratuito hasta completar aforo. Las reservas pueden realizarse en el correo informacioncivican@fundacioncajanavarra.es, en el teléfono 948 222 444 o presencialmente en el mostrador del centro. Cada persona podrá efectuar un máximo de dos reservas.