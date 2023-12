Las fiestas navideñas traerán a Baluarte diez espectáculos y una exposición

PAMPLONA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Baluarte albergará 10 espectáculos y conciertos con un total de 14 funciones estas Navidades. En la agenda predominan las citas dirigidas al público infantil y familiar, con varias propuestas musicales, un espectáculo circense y otro de marionetas; una velada con música de cine; ballet clásico; una partitura de música clásica imprescindible para las fechas navideñas, además de la tradicional exposición de Belenes que a tener su sede en el auditorio pamplonés.

Las entradas para todas las citas del programa navideño están ya a la venta entre los 6€ y los 55€ y se pueden adquirir en la web www.baluarte.com, en la taquilla de Baluarte y en el punto de información y venta que NICDO tiene en el Centro Comercial La Morea.

La programación navideña arrancará el miércoles 20 de diciembre (20:00 hrs.) con el espectáculo 'Sinfonietta: ¡De cine!', una velada a cargo de Sinfonietta de Pamplona, que interpretará reconocidas bandas sonoras. Dos días después, el viernes 22 (19:30 hrs.) se podrá disfrutar en la Sala Principal una de las grandes obras clásicas que no pueden faltar estas fechas: el 'Oratorio de Navidad' de Bach, de la mano de un cuarteto internacional formado por grandes voces barrocas -la soprano Louise Kemény, el contratenor Raffaele Pé, el tenor Patrick Grahl y el bajo-barítono André Morsch-, de la Orquesta Sinfónica de Navarra y del Orfeón Pamplonés, en el marco de la Temporada Principal de Fundación Baluarte.

El sábado 23 de diciembre la propuesta llegará a Baluarte por partida doble: en la Sala Principal, a las 19:00 horas, se pondrá en escena 'El Cascanueces' de la mano del Ballet Clásico Internacional, que ofrecerá su particular versión de esta historia navideña por excelencia con música de Tchaikovsky; y a las 20:00 horas, en la Sala de Cámara, el concierto 'Santa Claus Is Coming to Town' traerá música tradicional navideña a cargo de Jazzy Leap.

La última semana del año también estará repleta de propuestas en el edificio. El miércoles 27 de diciembre regresará 'Cantajuego' con doble función (16:30 y 19:00 hrs.) del espectáculo musical infantil '¡Viva mi planeta! Me lo contó un pajarito'. El jueves 28 y el viernes 29 (17:00 hrs.) el público infantil podrá celebrar la Navidad con Los Moonsters, que viajarán desde diferentes puntos de nuestro sistema solar hasta la Sala de Cámara con su música.

Tras esta doble cita toca cambio de registro. El viernes 29 de diciembre (20:00 hrs.) será el turno de la cantaora flamenca Niña Pastori, que regresa a Baluarte en el marco de su gira 'Camino', en la que conjuga la tradición flamenca con las nuevas tendencias. Y para despedir el año, el sábado 30 de diciembre (20:00 hrs.) el Gran Circo Acrobático de China traerá una aventura "mágica" para toda la familia, en la que no faltarán malabares, acrobacias, coreografías al ritmo de músicas orientales, magia y bailes.

Baluarte dará la bienvenida a 2024 con el espectáculo teatral infantil 'Gorgorito, en busca de Papá Noel', de la compañía Maese Villarejo, el martes 2 de enero (17:00 y 18:30 hrs.). Y un día después, el miércoles 3 (17:00 y 19:30 hrs.) será el turno de 'Mikecrack y la Superarma Secreta', la serie de animación que da el salto al escenario con las aventuras y desventuras del perro más famoso de Youtube.

Además, desde el 2 de diciembre y durante todas las Navidades se puede visitar la tradicional muestra de Belenes que alberga la Sala de Exposiciones por decimocuarto año consecutivo. Organizada por la Asociación de Belenistas de Pamplona, que este año celebra su 70 aniversario, la exposición 'Los Belenes en Baluarte' permanecerá abierta hasta el domingo 7 de enero en horario de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 21:00 horas; salvo los días 24 y 31 de diciembre, que cerrará a las 19:00 horas. Entradas a la venta en la propia exposición.