Firmado el convenio colectivo de Audenasa, empresa gestora de las autopistas de Navarra

PAMPLONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha celebrado este miércoles la firma del convenio colectivo de empresa 2025-2029 de Autopistas de Navarra, S.A.(Audenasa), un acuerdo que "supone un avance importante en derechos laborales y en la mejora de las condiciones de trabajo de toda la plantilla".

Según han señalado desde CCOO en un comunicado, "casi un centenar de personas trabajadoras de la empresa verán mejoradas sus condiciones laborales".

Entre las "principales mejoras", el nuevo convenio "garantiza subidas salariales vinculadas al IPC de Navarra, actualiza complementos fundamentales como los pluses de presencia, festivo y nocturno, e incorpora avances en materia de conciliación, vacaciones y organización del tiempo de trabajo". Además, contempla "previsiones específicas ante el fin de la concesión en 2029, aportando mayor seguridad en un contexto de incertidumbre".

Según CCOO, el convenio, que "garantiza el poder adquisitivo para los cinco años de vigencia del convenio", ha sido "respaldado por todo el comité". El sindicato ha realizado una "valoración muy positiva" del acuerdo, firmado "ya de manera definitiva entre las partes" y que afectará a 98 personas trabajadoras.

CCOO ha querido "reconocer y agradecer" la labor de los miembros del comité de empresa, formado por 3 delegados de CCOO y 2 de LAB, "por su compromiso, su unidad de acción y su dedicación en la defensa de los intereses de la plantilla". Del mismo modo, el sindicato "agradece el apoyo y la confianza mostrados por las trabajadoras y trabajadores durante todo el proceso".

"Este convenio es el resultado del trabajo serio, constante y comprometido de la representación sindical, y refleja la voluntad de seguir defendiendo unas condiciones laborales dignas, justas y acordes con el esfuerzo que realiza diariamente la plantilla. Este acuerdo demuestra que la organización, la firmeza y la acción sindical dan resultados", han indicado.

CCOO ha remarcado que seguirá "vigilante" para "asegurar el cumplimiento íntegro del convenio" y continuará "trabajando para defender cada derecho conquistado y seguir avanzando en nuevas mejoras para toda la plantilla".