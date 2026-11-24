Acto de campaña de Frente Amplio celebrado en Pamplona - FRENTE AMPLIO

PAMPLONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio ha presentado este martes en Navarra sus propuestas para "defender la agricultura y la ganadería social y profesional frente a la especulación, facilitar el relevo generacional y garantizar la rentabilidad de las explotaciones".

En la rueda de prensa han participado Javier Ibáñez, candidato de Frente Amplio al Congreso por Navarra; Toni Valero, candidato de Frente Amplio por Madrid, y Ane Sánchez, candidata al Senado por Navarra en la lista de Senado de Progreso.

Toni Valero ha subrayado que "defender el sector primario significa proteger el empleo, mantener población en el territorio, preservar el medio ambiente y avanzar en soberanía alimentaria".

Ha situado entre sus principales "amenazas" la "falta de rentabilidad, el acaparamiento de tierras y los efectos del cambio climático".

Valero ha criticado que los agricultores y ganaderos "sufren una doble presión: el encarecimiento de los insumos necesarios para producir y la compra de sus productos por debajo de los costes de producción, mientras los consumidores pagan precios elevados en los supermercados". Una situación que ha atribuido al "poder de los grandes operadores sobre la cadena alimentaria". "Garantizar precios justos significa garantizar rentabilidad a quienes trabajan el campo", ha afirmado.

Para conseguirlo, Frente Amplio propone aumentar las inspecciones, mejorar la ley de la Cadena Alimentaria y establecer un impuesto extraordinario sobre los márgenes extraordinarios de beneficio de las distribuidoras. Otra de las medidas centrales es la creación de un banco público de tierras que facilite el acceso de las personas jóvenes a la actividad agraria.

Valero ha advertido de que "la especulación y la concentración de la propiedad dificultan el relevo generacional y ponen en riesgo la continuidad de la agricultura y la ganadería profesional".

La coalición también defiende una "gestión eficiente, pública y social del agua, un reparto justo de este recurso y la modernización de los regadíos para garantizar la sostenibilidad económica y ambiental de las explotaciones".

Valero ha señalado que el cambio climático "ya está elevando los costes, reduciendo las cosechas y provocando una mayor incertidumbre en los ingresos". Por ello, ha defendido una "intervención pública que proteja a quienes producen los alimentos y les permita mantener su actividad".

En el plano político, ha criticado la "pasividad" del PSOE ante "los problemas del campo" y ha advertido de que "las propuestas de desregulación de la derecha y la extrema derecha favorecen", a su juicio, "los abusos de los grandes operadores y el cierre de explotaciones".

"Vamos a poner orden en el campo para que el oligopolio deje de abusar y para proteger a la ganadería y agricultura social y profesional", ha concluido Valero, quien ha llamado a respaldar a Frente Amplio el próximo 29 de noviembre para "defender el campo y la soberanía alimentaria".

Por su parte, Javier Ibáñez ha reivindicado el "carácter estratégico del sector primario y la necesidad de proteger el modelo familiar del campo navarro", y ha destacado su papel en la producción de alimentos y el cuidado del medio ambiente. Además, ha advertido de "la creciente presión especulativa sobre las explotaciones".

"En Navarra tenemos un modelo propio de sector primario, que es un modelo basado básicamente en las familias", ha señalado Ibáñez, quien ha defendido "la necesidad de proteger y fomentar ese modelo frente a quienes pretenden devorar el sector primario de nuestra comunidad".

El candidato navarro ha criticado el "perjuicio" que, a su juicio, "provocan las políticas neoliberales vinculadas a la Política Agraria Común" y ha destacado que el campo "debe afrontar, además, un esfuerzo especial de adaptación al cambio climático".