Frente Amplio propone prohibir los pisos turísticos en las zonas tensionadas y fomentar el alquiler "asequible". - FRENTE AMPLIO

PAMPLONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio ha defendido este viernes prohibir los pisos turísticos en las zonas de mercado residencial tensionado y adoptar medidas fiscales que "favorezcan la recuperación de viviendas para el alquiler asequible".

En un acto de campaña celebrado en Pamplona, el candidato de la coalición al Congreso por Navarra, Javier Ibáñez, ha recordado el lema de la formación, 'Un voto como una casa' y ha destacado que la defensa de la vivienda "digna" será "una de sus principales luchas durante los próximos cuatro años". "Los pisos turísticos están sacando a los vecinos y a las vecinas de sus viviendas", ha criticado.

Ibáñez ha advertido que "la expansión de estos alojamientos no solo priva a las personas de un hogar, sino que también rompe sus vínculos con el barrio y las desplaza hacia el extrarradio". Además, ha censurado "el papel de grandes empresas que operan desde fuera del Estado y anteponen sus intereses económicos a la vida del vecindario". Por ello, ha reclamado "frenar los abusos que expulsan a vecinos y vecinas de sus casas".

Por su parte, la candidata al Senado, Ane Sánchez, ha defendido la importancia de la movilización social para "impulsar cambios en las políticas de vivienda" y ha valorado como un "éxito arrollador" la huelga del 11 de noviembre. Ha destacado la presencia de "mucha gente joven en las calles" y ha reivindicado su implicación en "la defensa de sus derechos". "La movilización es importante porque la movilización consigue cosas", ha afirmado.

Sánchez ha señalado que "la crisis de acceso a la vivienda viene de años de políticas neoliberales y que, aunque los gobiernos progresistas han impulsado medidas, el problema exige seguir avanzando". También ha criticado que "la derecha y la extrema derecha se presenten como solución mientras se oponen a las iniciativas para garantizar este derecho". "Son los que siempre votan en contra de cualquier avance en esta materia", ha reprochado.

También ha participado Txema Mauleón representante de Batzarre en el Frente Amplio y concejal de Contigo-Zurekin en Pamplona, quien ha cifrado en unas 1.600 las viviendas turísticas en Navarra y ha advertido de la existencia de "oferta no registrada". "No hace falta una única medida estrella, sino que hace falta un conjunto de medidas", ha señalado al defender "la combinación de vivienda protegida, rehabilitación, límites al alquiler y regulación de los usos turísticos".

Entre las medidas expuestas figura "el impulso de recargos de entre el 50% y el 150% en la contribución urbana de los pisos turísticos". Además, Pamplona ha aprobado "reclamar la adaptación de la normativa foral para permitir su aplicación" y, según se ha anunciado, "existe respaldo de las fuerzas progresistas del Parlamento de Navarra para extender esta herramienta a los ayuntamientos de la comunidad".

Frente Amplio ha planteado, además, extender la prohibición de pisos turísticos a todas las zonas tensionadas de Navarra y del conjunto del Estado, tomando como referencia las restricciones del Casco Viejo de Pamplona. El objetivo es "aumentar la oferta de alquiler residencial, contribuir a reducir los precios y garantizar que las familias y la gente joven puedan seguir viviendo en sus barrios, pueblos y ciudades".