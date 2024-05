La fundación navarra TW recibe un premio del Ministerio de Cultura por una obra sobre Juan de Palafox

PAMPLONA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El libro 'Juan de Palafox. Talento, pasión y compromiso' editado por la fundación navarra de la multinacional TW Group, ha sido galardonado con el tercer premio a los Libros Mejor Editados durante el año 2023 que otorga anualmente la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura.

Escrito por el profesor y director de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro de la Universidad de Navarra, Ricardo Fernández Gracia, con prólogo del profesor Jaime Cuadriello de la UNAM y encuadernado por las religiosas cistercienses del Real Monasterio de Santa Lucía en Zaragoza, el libro ha sido reconocido por su "excelente encuadernación en pergamino, con cantos e irregulares, cabezadas hechas a mano y lomo pintado a mano", según resaltó el jurado durante el fallo emitido el pasado 20 de mayo.

En total, se han valorado 184 obras que competían en cinco categorías: Arte, Bibliofilia, Facsímiles, Infantiles y Juveniles, y Obras Generales y de Divulgación. En esta ocasión, la obra sobre el navarro Juan de Palafox, Virrey y Obispo de Puebla, ha sido premiada en la categoría de Bibliofilia.

Desde la compañía han destacado que "este reconocimiento tiene un gran valor, no solo por haber competido con las principales editoriales del país que apuestan por la perfección y la belleza, sino porque contribuye a ensalzar una figura de referencia de la cultura navarra, el principal motor de la Fundación".

El libro, junto al resto de obras premiadas, se expondrá próximamente en ferias internacionales como las de Fráncfort y Leipzig, que atesoran una centenaria tradición bibliófila y acogen, además, la exposición 'Best Book Design from all over the World (Libros Mejor Editados del Mundo)'. Tras la muestra, quedarán como donación en el German Book and Type Museum de Leipzig.

Fundación TW nació en 2023 con el objetivo de promover el conocimiento y la cultura "como vías para abordar los retos que afectan a la sociedad actual y del futuro". Su patronato está formado por el expresidente de Navarra Miguel Sanz, presidente de la fundación, junto a Carlos Llonis, CEO de TW Group, y Virginia Michelena, VP y CHRO de TW Group. "La entidad apoya valores universales, vinculados al modelo de liderazgo del grupo, que nos hacen crecer en lo personal y lo profesional", han subrayado.

Las acciones de la fundación buscan una repercusión máxima en el entorno, partiendo de elementos procedentes de la cultura navarra, el lugar donde nació el grupo industrial que la ha constituido y desde donde se proyecta su actividad hacia el resto del mundo.

La obra 'Juan de Palafox. Talento, pasión y compromiso' pone en valor a un personaje de referencia que une dos culturas esenciales para TW Group, Navarra y Puebla de los Ángeles (México), lugar donde se constituyó la primera sede transoceánica del grupo. Juan de Palafox (1600, Fitero, Navarra), virrey y obispo de Puebla, "es una figura histórica que basó su liderazgo en el respeto a las personas y en el conocimiento", han destacado desde la entidad. Fundador de la primera biblioteca pública del continente americano -la actual Biblioteca Palafoxiana (Puebla)-, promovió la escolarización de las niñas y la comunicación en el idioma local, entre otras iniciativas pioneras en su época.

Esta obra, primer proyecto editorial de la fundación, constituye la primera biografía temática (no cronológica) que incluye documentación inédita y cartas manuscritas.