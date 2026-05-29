Fúnez (PP) dice que "mientras los socios sigan avalando a Sánchez" no presentarán moción de censura: "Nos faltan votos"

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, en una imagen de archivo - Eduardo Parra - Europa Press

PAMPLONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha afirmado este viernes que "mientras los socios sigan avalando" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el PP no va a "presentar una moción de censura en este momento para perderla". "Para eso necesitamos votos", ha subrayado.

En declaraciones a los medios de comunicación en Pamplona, Fúnez ha indicado que "vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que los españoles" puedan "sacar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa", pero "para eso necesitamos votos". "Y los votos que necesitamos ahora mismo están avalando, están haciendo que Sánchez permanezca en el Palacio de la Moncloa", ha apuntado.

Fúnez ha indicado que "todavía nos faltan votos". "Y mientras los socios sigan apoyando a Sánchez y avalando, por lo tanto, a Sánchez, lógicamente nosotros no vamos a presentar una moción de censura en este momento para perderla", ha subrayado.

Además, ha remarcado que "antes de entrar a valorar si hay que hacer moción de censura o no, lo que nos tendríamos que plantear todos es que lo que no es posible de imaginar, pero que aquí en España se da y en otros países de la Unión Europea no se daría nunca, es tener un Gobierno en las condiciones en las que está el de Pedro Sánchez y que no haya dimitido, que no haya disuelto las Cortes y que no nos haya llamado a los españoles a las urnas".

"Es lo que no tiene ningún sentido, porque son decenas los imputados del Gobierno, del entorno del Partido Socialista y del entorno familiar de Pedro Sánchez los que en este momento o están sentados ante los tribunales, o se van a sentar, o han pasado por la cárcel, o siguen en la cárcel", ha remarcado.

En esas circunstancias, "en cualquier otro país de la Unión Europea, ya se hubiese disuelto las Cortes y nos hubiesen llamado a los españoles a las urnas". "Menos aquí, porque aquí lo que tenemos es un presidente del Gobierno que quiere resistir", ha manifestado, tras añadir que "resistir es escudarse tras el Palacio de la Moncloa, escudarse tras el Gobierno para que sus intereses no se vean perjudicados".

"Era tremendamente triste el otro día, y lamentable, ver las declaraciones de Pedro Sánchez desde Roma, cuando los propios compañeros suyos, alcaldes del PSOE, presidentes autonómicos del Partido Socialista, le estaban diciendo que por favor convocase elecciones. Lo de Roma sonaba un poco a Nerón, que mientras que Roma ardía, él tocaba la lira", ha indicado, tras considerar que "no le importa quemar a España, no le importa quemar al Partido Socialista, mientras él siga en el Palacio de la Moncloa".

"Y nosotros, efectivamente, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que los españoles puedan hablar, para que los españoles puedan decidir su futuro y puedan sacar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa. Pero también está clara otra reflexión: para eso necesitamos votos", ha apuntado.

LA CORRUPCIÓN "NUNCA BRILLÓ TANTO" COMO EN LA CAJA FUERTE DE ZAPATERO

En cuanto al caso de Zapatero y "sus joyas", ha señalado que "nunca la corrupción brilló tanto como en esa caja fuerte que se encontró en Ferraz en el despacho de Rodríguez Zapatero". "Este partido, que llegó a través de una moción de censura para terminar supuestamente con la corrupción en España, lo que ha hecho no ha sido tener un caso de corrupción o dos casos de corrupción, es un entorno corrupto sanchista", ha criticado.

Según ha continuado, "desde el primer día que llegaron ya estaban con mordidas, con amaños en contratos públicos y beneficiándose de la situación más compleja que vivimos los españoles como fue la pandemia". En este sentido, ha criticado que Pedro Sánchez tenga "a su hermano sentado en el banquillo, que lo estamos viendo estos días, a su mujer imputada, a sus dos secretarios de Organización -elegidos por él- también imputados".

Asimismo, ha subrayado que "le llamaban a Zapatero 'el faro moral de la izquierda'", y "brillar brillaba, pero no porque diese luz, sino por lo que escondía en la caja fuerte, claramente". A su juicio, "aquí hay un punto en común, que es el 'uno', que es el 'one', que es el que eligió a Cerdán, a Ábalos, a Koldo".

"Zapatero eligió y apoyó y fue el 'referente moral' de Pedro Sánchez, lógicamente aquí el que une a todos es como le llaman en algunas tramas 'el uno', o como le llaman otros, 'the one'. Está claro que es solo uno y que ahora mismo ese uno está dentro del Palacio de la Moncloa resistiendo, que no gobernando", ha dicho.

VE "TRISTE" QUE PUENTE "ATAQUE" A JUECES EN VEZ DE SEÑALAR LAS TRAMAS

Por otro lado, ha subrayado que "ayer escuchamos a Óscar Puente, al ministro de Transportes, haciendo unas declaraciones donde volvió a señalar a los jueces, volvió a acusar a los jueces de persecución al PSOE en los casos de corrupción".

"Es tremendamente triste que un ministro del Gobierno de España, que supuestamente tiene que defender el Estado de Derecho, lo que esté haciendo es no señalar a esas tramas que querían destrozar el Estado de Derecho, sino que lo que hace es reafirmarse en ese 'lawfare', en ese ataque a nuestro Estado judicial, a nuestro Estado de Derecho. Es tremendamente grave", ha señalado.

En su opinión, "lo que es más grave es que encima se identifiquen como víctimas". "Las víctimas no son ellos, no es el Partido Socialista, que tenía una partida presupuestaria específica para pagar la supuesta trama que iba a extorsionar a jueces, fiscales y a guardias civiles, sino que las víctimas somos los españoles. Y la víctima fundamental es el Estado de Derecho, que tiene un Gobierno en este momento al frente de nuestro país que, en lugar de defenderlo lo ataca. Nos parece tremendamente grave", ha añadido.

Por su parte, desde el PP "estamos defendiendo permanentemente las políticas que verdaderamente preocupan a los ciudadanos". "Nosotros estamos más pendientes de la sanidad, de la dependencia, de la vivienda y de las cuestiones que fundamentalmente preocupan a las familias de nuestro país, que ojalá no tengan que seguir viendo estos espectáculos tan lamentables", ha remarcado.

Según ha subrayado, "es necesario un Gobierno que gestione bien, sí, pero también España necesita un Gobierno honesto, y la única persona capaz de dárselo ahora mismo es Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular".