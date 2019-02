Gaxan Sad, elegido candidato de Podemos a la Alcaldía de Pamplona con un apoyo del 56,6% en las primarias

Publicado 08/02/2019 14:17:51 CET

El candidato llama a "ahondar en el cambio" y "hacer un frente social amplio frente a los bloques de la derecha y el identitario"

PAMPLONA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Gaxan Sad Irisarri será el cabeza de lista de Podemos Pamplona en las próximas elecciones municipales de mayo tras resultar ganador en las elecciones primarias celebradas en la formación morada con 120 votos (56,6%) frente a los 92 (43,4%) obtenidos por José Antonio Cruz Martínez.

Sad encabezaba la lista de 'Iruña Escucha' mientras que Cruz hacía lo propio con la lista de 'Con la fuerza de la gente, Podemos - Jendearen indarrarekin, Ahal Dugu'.

Tras Sad, el orden de la lista elegida por los inscritos de Podemos en la capital navarra en sus diez primeros lugares seguirá con Alicia Izquierdo Moreno (928 puntos), Alfredo Ruiz de Galarreta Orkoien (820 puntos), José Antonio Cruz Martínez (778 puntos), Iruña Erro Saralegui (724 puntos) y Gracia Moreno Sola (534 puntos) en sexto lugar.

El séptimo puesto de la plancha morada será para Ubaldo González Delgado (533 puntos) seguido de Ester Ortíz Girones (505 puntos) y Eva Calleja Novales (460 puntos), mientras que el décimo lugar lo ocupará Jesús Hernández Sánchez (431 puntos).

En declaraciones a los medios de comunicación, Gaxan Sad ha destacado que se presenta a las elecciones al Ayuntamiento de Pamplona para "ahondar aun más si cabe en el cambio" y para "hacer un frente social amplio frente a los dos otros bloques que son el de la derecha y el otro que es más identitario".

Sad ha marcado distancias respecto a Aranzadi, formación que Podemos apoyó en las pasadas elecciones locales al no presentarse con una lista propia, y ha remarcado que "Podemos no es Aranzadi y Aranzadi no es Podemos". "Podemos decidió no presentarse a las municipales de 2015 y apoyó a Aranzadi, pero todas las decisiones las ha tomado Aranzadi", ha remarcado el candidato, que ha destacado que "son dos partidos diferentes, con una estructura y un código ético diferente, y un proceso de toma de decisiones diferente".

"Aquí las decisiones las tomaremos en nuestros órganos de decisión y los que tengamos la suerte de ser concejales portaremos la voz de lo que ha dicho nuestro partido", ha remarcado.

Preguntado sobre el efecto que podría tener la identificación que algunos partidos han hecho a lo largo de la legislatura entre Aranzadi y Podemos, Gaxan Sad ha señalado que "siempre ha habido mucho ruido y la identificación de Aranzadi con Podemos ha sido complicada".