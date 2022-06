Geroa Bai emplaza a Educación a llevar al Parlamento un aumento presupuestario para el 0-3

Consideran que "lo importante es alcanzar un acuerdo firmado" entre Educación, FNMC y la Plataforma 0-3

PAMPLONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Geroa Bai ha emplazado al departamento de Educación del Gobierno de Navarra a llevar al Parlamento foral un aumento presupuestario para el ciclo 0-3.

Según han indicado en nota de prensa, la coalición ha trasladado a la Plataforma 0-3 que "lo importante es alcanzar un acuerdo, firmado, en la mesa entre el departamento de Educación, la Federación Navarra de Municipios y Concejos y la propia plataforma", y ha mostrado su compromiso de "votar favorablemente al aumento presupuestario que proponga el Gobierno, si es necesario para cumplir dicho acuerdo".

La parlamentaria de Geroa Bai María Solana ha señalado que "la Plataforma 0-3 mantiene la huelga y el acuerdo no llega", y ha afirmado que "en Geroa Bai hemos defendido desde el inicio que esta huelga podía haberse evitado con voluntad para el diálogo y el acuerdo por parte del Departamento".

"En todo momento hemos subrayado que la solución ha de ser pactada con las trabajadoras del sector. Y hemos defendido también que hay que hacer un planteamiento global para el 0-3, no un parche para salir del paso", ha remarcado Solana, que ha destacado los "avances dados en la pasada legislatura para ordenar la oferta 0-3 y su planificación a futuro".

"La pasada legislatura se dejó avanzada una propuesta que en más de una ocasión hemos pedido al departamento que retome, para ordenar toda la oferta de 0-3 en Navarra, desde, y solo desde, el departamento de Educación. Se dejó también muy avanzado el traspaso a Educación de las escuelas 0-3 de Gobierno de Navarra que hoy, todavía y a pesar de que en el hemiciclo desde el PSN se ha dicho lo contrario faltando a la verdad, siguen en Derechos Sociales. Confiamos en la palabra dada por la consejera Maeztu de cara a un pronto traspaso", ha señalado la parlamentaria de la coalición.

Solana ha reiterado la apuesta de Geroa Bai "por un 0-3 universal y gratuito, con garantías laborales y pedagógicas claras y bien definidas".

"Entenderemos que requiera de una calendarización. Lo que no entenderemos es que no se acometa la negociación y no se busque el acuerdo de forma convencida", ha manifestado.

Para Solana "no es la primera vez que el departamento de Educación, en esta legislatura, se refugia en la falta de presupuesto para no adquirir compromisos, e incluso ha denunciado que decisiones de mejoras laborales tomadas en el Parlamento le iban a impedir hacer escuelas u otras cosas, en un intento inadmisible de enfrentar a distintos sectores, mostrando una clara incapacidad de gestión de crisis y conflictos".

"Por todo ello, desde Geroa Bai emplazamos al consejero Gimeno a que alcance un acuerdo óptimo para todas las partes, que lo firme y que si para ello requiere de un aumento presupuestario, lo traiga a la Cámara, ya que según dispone el Reglamento del Parlamento de Navarra, en el Título VI del procedimiento legislativo, en el punto 2 del Artículo 126 del Capítulo I, en lo referido a Presupuestos y Cuentas Generales de Navarra, así como a los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, la iniciativa legislativa corresponde con carácter exclusivo al Gobierno de Navarra", ha añadido.

Según ha destacado, "siempre que haya un acuerdo firmado, tanto si es a través de un aumento presupuestario como de cara al próximo Presupuesto, si el departamento lo propone en su proyecto, contará con el voto favorable de Geroa Bai".