Geroa Bai y PSN materalizan su desencuentro en educación y el Parlamento de Navarra aprueba la ley presentada por UPN

Archivo - Imagen de archivo de la parlamentaria de Geroa Bai Itxaso Soto conversa con el consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, en el Parlamento de Navarra. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La tensión y los reproches entre los socios de Gobierno en materia de educación se han visibilizado este jueves en el debate en el pleno del Parlamento de la proposición de ley presentada por UPN para evitar el cierre de aulas concertadas, que ha sido aprobada, integrando tres de las siete enmiendas propuestas por EH Bildu. Han votado a favor UPN, PPN, Vox y la parlamentaria no adscrita, mientras que EH Bildu y Geroa Bai se han abstenido y PSN y Contigo-Zurekin se han quedado solos en el voto en contra.

Así, la proposición planteada por el partido regionalista incluye tres enmiendas de EH Bildu, que no cambian sustancialmente el texto de UPN, que plantea, en el artículo 1, que el departamento de Educación determinará al inicio del curso en que finalicen los conciertos educativos de todos los niveles los criterios concretos que aplicará para la resolución de las peticiones de renovación, "teniendo especial consideración aquellos que garanticen la libertad de las familias para elegir".

Así, establece que "de cara a adecuar las unidades educativas a las variaciones en el número de alumnos y alumnas, los centros concertados podrán presentar a Educación propuestas diferentes a las de los criterios fijados por el departamento en ámbitos como la inclusión educativa, las necesidades de la población escolar, la innovación pedagógica, la intervención social...".

"Estos criterios propuestos deberán ser valorados de forma obligatoria por la Comisión de Conciertos competente, de cara a la concesión del número de unidades concertadas", añade, para recoger, en el artículo 2, que se aplicarán en la enseñanza concertada los mismos criterios de reducción de ratios y unidades que se aprueben para la escuela pública.

Con el fin de "garantizar la seguridad jurídica", se establece una moratoria de un año para "la aplicación de las reducciones de aulas en la renovación y modificación de los conciertos que deben ser actualizados para el curso 2026/2027, y en la planificación del número de aulas en los centros públicos, manteniéndose dicho curso las unidades tanto públicas como concertadas existentes". A efectos del proceso de admisión, se ha aprobado que la reducción de las ratios máximas alumnado/aula se aplicarán a partir del curso 2027/2028, "reduciéndose las vacantes a ofertar en la enseñanza concertada".

Se incluye finalmente, a propuesta de EH Bildu, una disposición para derogar "cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta ley foral, y en especial la resolución 26/2026 por la que se resuelve el procedimiento de renovación del concierto educativo de unidades de segundo ciclo de Educación Infantil y Bachillerato".

Al finalizar el debate, y antes de la votación, el consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha pedido la palabra y ha trasladado a Geroa Bai que "lo único que se me propuso ayer por la tarde es vulnerar la ley, es prevaricar", y ha defendido que en Educación "absolutamente nadie ha perjudicado a las ikastolas, todo lo contrario". "Están pidiendo que se financien aulas vacías o medio vacías y este Gobierno está para incrementar el gasto por el alumno y por la alumna que haya en esta Comunidad, pero no para financiar cuestiones que no son susceptibles de ser financiadas", ha dicho.

El parlamentario de UPN Pedro González ha criticado que, en este tema, "ha habido cero gestión y muchas ganas de reducir el espacio de libertad de las familias navarras". "La izquierda extrema de este Parlamento le tiene ganas a la concertada, como le tenían a la diferenciada o al profesorado de religión y han ido aprovechando cada hito para intentar expulsar del sistema esas opciones", ha comentado, para añadir que la sociedad "está bastante harta de las prepotencias" del consejero, "de su falta de diálogo, de sus reacciones airadas cada vez que se le lleva a la contraria".

Ha expuesto González que "los conciertos no proporcionan blindaje si no hay demanda" y ha pedido a Educación que "cuando llegue cada año el final del proceso, como siempre, pague aquellas aulas para las que haya alumnado, como se ha hecho siempre". "Pero no elimine aulas de los conciertos porque elimina la oferta en esa red en concreto cuando el alumnado repunte", ha defendido.

En el turno a favor, el portavoz del PPN, Javier García, ha señalado que comparten "el objeto fundamental de la propuesta de la ley -de UPN- para defender del ataque ideológico de este Gobierno a la educación en mayúsculas, a la educación en plural". "Resulta grave lo que estamos viendo en las últimas semanas, que no responde a una planificación técnica rigurosa, sino que responde a una actuación profundamente ideológica", ha dicho, para criticar el "castigo" a la educación concertada.

Por su parte, Emilio Jiménez, de Vox, ha pedido "ausencia de ideología" en la educación y ha señalado que "reivindicamos devolver el sentido común y la buena gestión al ámbito educativo para no perjudicar a esas familias, a esos niños con decisiones improvisadas". "Vox exige una precisa planificación, análisis, evaluación del mapa educativo que conjugue la optimización de recursos, calidad y excelencia de la enseñanza", ha dicho.

En el turno en contra, Kevin Lucero, del PSN, ha expuesto que "el 98% de los 1.710 niños y niñas de tres años que se han prematriculado en centros concertados ha obtenido plaza en su primera opción", y ha añadido que es el 99% en el caso de la red de ikastolas y el 99,6% en la red pública. Ha señalado que la proposición de ley de UPN es "un insulto a la realidad y a la inteligencia". "Hay 700 niños y niñas menos de tres años y como consecuencia lógica hacen falta menos aulas en las redes educativas", ha dicho, para censurar que frente a ello, "la respuesta de UPN es que, aunque no hagan falta, se mantengan abiertas y con el dinero de todos seguimos pagando esas unidades a entidades privadas". "Han presentado esto para generar el caos que la aprobación implicaría", ha dicho, para pedir a Geroa Bai "una reflexión antes de votar".

Desde EH Bildu, Eneka Maiz ha opinado que la decisión del departamento sobre los conciertos es "inadecuada", "tomada de manera precipitada". "Se ha querido justificar la decisión vistiéndola con criterios técnicos en el último momento", ha comentado, para indicar que "esta situación ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad del euskera y que el modelo D sufre dificultades". "El departamento nos ha querido vender un relato de la dicotomía público-privado, pero sabemos bien que el euskera y el modelo D precisan de la colaboración de todos los agentes", ha apuntado, para defender sus enmiendas para intentar "sacar lo mejor de lo peor".

La parlamentaria de Geroa Bai Itxaso Soto ha comentado que "desde que conocimos la noticia" de cierre de aulas "hemos mostrado el desacuerdo públicamente" y "hemos intentado buscar una solución a esta situación generada por la decisión del propio departamento". "Geroa Bai ha agotado todas las vías para tratar de llegar a un acuerdo, pero lamentablemente no ha habido voluntad política y no se han dado las garantías mínimas suficientes para que podamos rubricar el acuerdo", ha expuesto, para afirmar que la ley de UPN "no es nuestra ley, pero con las enmiendas presentadas la hacen viable". "Le pregunto al consejero si cree era necesario llegar a esta situación", ha afirmado.

Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, ha reprochado a UPN que buscaba en este debate "no la aprobación del contenido de su proposición de ley", sino "manipular e instrumentalizar a Geroa Bai hasta llevarle a un callejón sin salida y lo ha conseguido", así como "generar pánico político en el PSN y también lo ha conseguido", e "intentar quebrar la voluntad coherente y honesta del consejero". Además, ha dicho, buscaba "intentar ayudar de alguna manera a la educación privada, concertada".