Geroa Bai reclama una "financiación suficiente" para acometer "en el menor plazo posible" el Plan Foral de Regadíos

Archivo - El portavoz parlamentario de Geroa Bai, Pablo Azcona, en una foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Geroa Bai ha registrado una moción en la que se insta al Gobierno de Navarra a garantizar "la financiación suficiente para acometer, en el menor plazo posible, las inversiones necesarias y recogidas en el Plan Foral de Regadíos, estableciendo un desarrollo equilibrado entre los diferentes sistemas". Unas inversiones que se han de realizar "mediante recursos propios, fondos europeos y financiación bancaria, obviando la posibilidad de repetir modelos como el del peaje en la sombra".

La coalición ha destacado que "el papel de unos regadíos eficientes y dotados de infraestructuras de riego modernas" es "absolutamente determinante" a la hora de suministrar alimentos a la población. Especialmente, subraya, en el escenario actual "de recursos hídricos cada vez más escasos por el aumento de las temperaturas y el descenso de precipitaciones, como consecuencia del agravamiento de los escenarios provocados por el cambio climático", a lo que se suma "una demanda creciente de alimentos, en un contexto de inestabilidad geopolítica que está amenazando la soberanía alimentaria en Europa y, por tanto, también en Navarra".

En este sentido, desde Geroa Bai señalan "el importante esfuerzo" que ha venido haciendo Navarra durante las últimas décadas para "la modernización de 49.000 ha de regadíos tradicionales y transformación de secano, fundamentalmente en la zona regable del Canal de Navarra". Aun así, "todavía hay 30.000 ha de regadíos tradicionales con infraestructuras de riego obsoletas que provocan un derroche de agua y una productividad muy deficiente, a las que deberemos añadir las hectáreas pendientes de la 2ª fase del Canal de Navarra".

Por eso, la formación considera que "la modernización de los regadíos, autosostenibles energéticamente mediante la incorporación de energías renovables, es imprescindible para asegurar la viabilidad del sector agrario y la industria agroalimentaria". De ahí, la importancia del Plan de Regadíos que, junto con las zonas regables del Canal de Navarra, del Canal de Bardenas y el resto de sistemas, "abarcan un total de 54.000 ha y suponen una inversión de más de 900 millones de euros".

Un plan, recuerdan desde Geroa Bai, que "debe dotar de mayor garantía de suministro al sistema, tener capacidad de almacenamiento de los sobrantes de invierno del Canal, así como reducir sensiblemente los costes energéticos de los regadíos nuevos presurizados". Nuevas infraestructuras que "pueden hacer que algunas superficies adscritas a un sistema cambien de suministro" lo que, "de ninguna manera, puede implicar una reducción de la dotación disponible para regantes de Navarra".

Además, en la propuesta de resolución, se insta al Gobierno a que lleve a cabo la construcción del Embalse de Valderrey, así como las infraestructuras anejas, puesto que "constituye un instrumento fundamental en la modernización de los regadíos del Canal de Bardenas".

Asimismo, desde Geroa Bai señalan la necesidad de que el Gobierno de Navarra no lleve a cabo la renovación de la cesión temporal a CANASA de las centrales hidroeléctricas Pie de Presa y Toma, incluidas en el proyecto del Canal de Navarra, que se formalizó en septiembre de 2003, de forma que los beneficios que se generen de su explotación se destinen a partir enero de 2036 a la financiación de las actuaciones de desarrollo sostenible en las entidades locales afectadas por la infraestructura hidráulica.