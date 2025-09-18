Geroa Bai se suma a unas propuestas de UPN para incorporar medidas contra la corrupción

PAMPLONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Geroa Bai se ha sumado a unas propuestas formuladas por UPN este jueves en el pleno del Parlamento de Navarra para "incorporar medidas en la gestión pública que contribuyan a erradicar la corrupción en la adjudicación de contratos públicos".

En concreto, la coalición ha apoyado dos de los cuatro puntos de los que constaba la moción, ha votado en contra de otro y se ha abstenido en el cuarto, desmarcándose de la postura de sus socios de Gobierno, PSN y Contigo-Zurekin, y también de EH Bildu, grupos que han votado en contra de la iniciativa en su conjunto. Por su parte, la moción ha contado con el respaldo de UPN, PPN y Vox a todos los apartados.

Así, al sumar el apoyo de Geroa Bai, ha prosperado un punto que insta al Gobierno foral a que en los concursos públicos de más de 5 millones de euros donde haya un voto particular en la mesa de contratación se remita obligatoriamente ese procedimiento para su revisión a la Junta de Contratación Pública de Navarra.

En un segundo punto se instaba a que si en la Cámara "se abre una comisión de investigación que trata de la gestión del Gobierno de Navarra, quien presida la Comunidad foral tenga la obligación de comparecer en ella para dar las explicaciones necesarias". Este apartado no ha salido adelante, ya que únicamente ha obtenido el apoyo de UPN, PPN y Vox. PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han votado en contra.

En tercer lugar, la Cámara emplaza al Ejecutivo a "cumplir escrupulosamente la ley foral de Transparencia en lo relativo a las agendas de los miembros del Gobierno y sus altos cargos y resto de personal obligado, y a que se publique en el Portal de Transparencia, con relación a las reuniones mantenidas con empresas, personas y entidades, la fecha y lugar de la reunión, todos los asistentes a la misma" y los temas tratados. Este punto ha sido aprobado con el apoyo de UPN, Geroa Bai, PPN y Vox, y ha contado con el rechazo del PSN, EH Bildu y Contigo-Zurekin.

Finalmente, el Parlamento de Navarra instaba al Gobierno foral a "tomar medidas para proteger a los funcionarios de las mesas de contratación que emitan votos particulares de represalias y señalamientos desde el ámbito político". Este epígrafe no ha salido adelante tras recabar únicamente el respaldo de UPN, PPN y Vox, la abstención de Geroa Bai y el voto en contra de PSN, EH Bildu y Contigo-Zurekin.

En nombre de UPN, Javier Esparza ha afirmado que el Gobierno que lidera María Chivite "ha adjudicado 76 millones de euros -por las obras de Belate- a una UTE en la que está su amigo, su jefe, su mentor, Santos Cerdán, hoy en la cárcel, y lo ha hecho de manera ilegal, según la Oficina Anticorrupción". Tras considerar que Chivite debería dimitir, ha criticado que "aquí nadie asume nada". "Yo no sé cómo pueden soportar el hedor sin inmutarse", ha subrayado Esparza, que también ha acusado a la presidenta de "mentir". Por ello, ha apostado por "intentar que no vuelva a ocurrir, que no vuelva a haber ningún contrato de obra pública bajo sospecha".

Ainhoa Unzu, del PSN, ha pedido a Esparza que "deje de inventar y retorcer las palabras", ya que "si hay algo claro" en los informes es que "no hay corrupción" sino "irregularidades". También ha preguntado "para qué quieren una comisión de investigación si hoy nos traen a votar unas conclusiones donde todavía no han escuchado absolutamente a nadie" y "ya han repartido condenas". Tras considerar que a los regionalistas "la verdad poco les importa", ha criticado que "si no hay corrupción, se la inventan". "Lo suyo no es el control parlamentario sino la venganza política. Y si por el camino destrozan reputaciones, arruinan empresas o embarran instituciones, les da igual", ha manifestado.

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha criticado que en UPN "no quieren ni siquiera esperar al resultado" de los trabajos de la comisión de investigación y que están manteniendo una comisión "paralela". Además, ha preguntado a Esparza si cree que con "lo que conocemos hasta este momento" existen "elementos para afirmar con absoluta rotundidad que estamos ante casos de corrupción". "Yo no lo puedo afirmar todavía. No me siento capaz de afirmar que estamos en esa situación. Pero ustedes están hablando de corrupción y están transmitiendo a la sociedad una situación que en estos momentos no existe en estos términos", ha apuntado.

Pablo Azcona, de Geroa Bai, ha afirmado que "no tenemos ningún problema en ahondar en esas medidas que puedan ser de mayor control". También ha subrayado que la comparecencia o no en el seno de la comisión de investigación de quien presida el Gobierno "se produce en base a mayorías, como otras muchas cuestiones, pero la presidenta ya está obligada a comparecer en este Parlamento cuando un grupo parlamentario le llama y así ocurre habitualmente". Respecto a "proteger a los funcionarios de las mesas de contratación frente a represalias", ha indicado que "nadie puede estar en contradicción con esta solicitud". Sin embargo, ha rechazado la "demagogia" y el "duplicar lo que ya existe".

En nombre del PPN, Javier García ha indicado que en el PSN "intentan salir airosos de una situación difícil", aunque es "prácticamente imposible que así lo hagan, porque la sociedad navarra es consciente perfectamente de lo que hay y de lo que tratan ustedes de esconder, ya sea por acción o por omisión". García ha mostrado su apoyo a la moción de UPN "y a cualquier otra iniciativa que traigan -espero que traigan algunos grupos que sostienen al Gobierno, incluso el Partido Socialista- con el objetivo de perseguir la verdad" y "la corrupción". A su juicio, Chivite "no es digna de ocupar un puesto como el de presidenta del Gobierno de Navarra".

Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha preguntado a Esparza si tiene "alguna prueba que les haga creer que son corruptos los miembros del Gobierno de Navarra", porque su juicio, "al menos con los datos que tenemos nosotros", la "realidad es que no lo saben". "Y la pregunta, si no saben si en este Gobierno hay corrupción, es por qué instrumentalizan esta moción, que no va de los puntos de resolución. Va de crear narrativa para que la ciudadanía crea que sí", ha dicho, tras plantear "cómo lidia en su conciencia" que "no sepan si el Gobierno de Navarra es corrupto, porque no lo saben, y sin embargo salgan aquí a hacerle creer a la ciudadanía que sí lo es".

Desde el Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez ha compartido el "espíritu" de la moción, aunque "tenemos duda de que con más instrumentos vayamos a alcanzar el objetivo de que se evite la corrupción". "Pero si por lo menos se reduce, parece que vamos en el buen camino", ha dicho, tras remarcar que actualmente "tenemos multitud de órganos" y "servicios de intervención", pero "todo ha fallado".