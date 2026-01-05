El Gobierno destaca que la cifra de paro de cierre anual en Navarra es "la más baja desde 2007"

Gráfico de las afiliaciones en Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha destacado este lunes que la cifra de paro registrado en términos interanuales, con una bajada en 872 personas y un registro de 29.483 personas desempleadas, es "la cifra de paro de cierre anual más baja desde 2007" en la Comunidad foral.

Según ha indicado en una nota, "es importante reseñar que diciembre suele ser un mes desfavorable para el empleo en Navarra, debido principalmente al descenso de la actividad en sectores como la industria y determinados servicios públicos por las vacaciones navideñas (desde 2007, únicamente en dos ocasiones, 2018 y 2023, se ha registrado un descenso del paro en este mes)".

Además, ha indicado, Navarra cerró 2025 con 315.741 afiliaciones, según la afiliación media, son 5.405 personas afiliadas más que hace un año, por tanto, se ha dado un crecimiento anual del empleo del 1,7%. "Navarra cierra el año con balance positivo pese que, en el mes de diciembre, y ya en términos mensuales, la afiliación media ha registrado un descenso de 1.793 personas respecto a noviembre, un -0,56%, siguiendo la tendencia habitual del último mes del año en el que se registra una ralentización de actividades en diversos sectores clave en la Comunidad Foral como la industria", ha añadido.

PRINCIPALES CIFRAS DEL PARO REGISTRADO

La variación mensual del desempleo por sexo resulta "desigual", ha indicado el Ejecutivo. Así, el número de desempleados aumenta un +3% (335 parados más) mientras que el número de paradas baja un -0,4% (64 paradas menos en un mes). En términos anuales, "la variación del desempleo resultado algo más positiva para las mujeres, ya que el número de desempleadas desciende un -3,2% (594 mujeres paradas menos), mientras que el de parados se reduce con menos intensidad, un -2,3% (278 desempleados menos)". "De esta forma, la distribución del desempleo sigue siendo desigual. A finales de diciembre, el 60,5% de las personas registradas como paradas en Navarra son mujeres (17.839) frente al 39,5% de hombres (11.644)", ha expuesto.

Respecto a la edad, se produce un aumento mensual del paro en cuatro de los cinco tramos de edad. Entre ellos destaca el número de personas jóvenes paradas menores de 25 años, siendo el único grupo que desciende, concretamente en 138 personas (-4,7%). En cuanto a los tramos que suben, en primer lugar, se encuentra el rango de personas entre 45 y 54 con 194 personas más (+2,9%). En segundo lugar, se encuentra el rango de personas entre 35 y 44 con 78 personas más (+1,3%), seguido de las personas mayores de 55 años, que suben en 102 personas (+1,2%). En menor medida, las personas de entre 25 y 34 años han presentado el menor aumento, con 35 personas paradas más (+0,7%).

Según ha resaltado el Ejecutivo, del total de personas desempleadas al finalizar el mes, el 9,4% son menores de 25 años (2.784) y tres de cada diez (30,2%, es decir, 8.915) son personas desempleadas de más de 54 años.

Por nacionalidad, el número de personas paradas con nacionalidad extranjera ha aumentado respecto al mes de noviembre en +65 (un +1%) y, de igual manera, el número de personas desempleadas con nacionalidad española ha aumentado en un +0,9% (206 más en un mes). En un año (diciembre 2024-diciembre 2025), el número de personas paradas con nacionalidad española ha descendido un -1,9% (455 menos), mientras que la bajada de personas paradas con nacionalidad extranjera ha sido del -6% (417 menos). De esta forma, actualmente del total de personas registradas como paradas, el 22,1% tiene nacionalidad extranjera (6.526).

En cuanto al nivel de estudios, destaca que en un mes se produce un descenso de -22 (un -1,1%) personas paradas con Bachillerato. Por el contrario, en todas las demás etapas formativas el número de personas paradas ha subido. Los de hasta primera etapa de secundaria han aumentado en +241 personas paradas más (+1,2%), experimentando la mayor subida porcentual. En segundo lugar, se encuentra el aumento de 23 personas con FP Grado Medio (+1,1%), seguido por los de estudios Universitarios con +20 personas (+0,7%) y, por último, los de FP Grado Superior que se incrementan sólo en 9 personas más (+0,4%). Con todo ello, del total de personas paradas en Navarra, aquellas con un nivel de estudios hasta la primera etapa de secundaria, suponen el 69,5% del total (se trata de 20.483 personas paradas con ese nivel de estudios).

En lo que se refiere a las agencias de empleo, en todas ellas se ha dado un incremento mensual del paro, eso sí, en diferentes grados. Así la agencia de Santesteban (un +5,3%, 29 personas paradas más) presenta la mayor subida en términos relativos, seguida por la agencia de Alsasua (un +1,8%, 13 personas más), en tercer lugar, la agencia de Lodosa (+1,7%, 19 personas más), seguida por la agencia de Estella (+1,3%, 23 personas más), la agencia de Tafalla (+1,1%, 21 personas paradas más). Con incrementos inferiores al 1% se encuentran la agencia de Tudela (+0,9%, 42 más), la agencia de Pamplona (+0,7%, 123 más) y finalmente, la agencia de Aoiz con la menor subida (+0,1%, 1 persona más).

En un año, se produce una bajada del desempleo en 6 de las 8 agencias de empleo existentes en Navarra. Los descensos del paro han sido los siguientes: en la agencia de Tafalla se ha dado una bajada del paro del -5,1% respecto a diciembre de 2024, se trata de 106 personas paradas menos, igualmente, en la de Aoiz ha descendido un -5,1% (37 personas paradas menos), en la de Lodosa el descenso ha sido de un -4,8% (59 personas paradas menos), en la agencia de Pamplona -3% (551 menos), en la de Estella ha bajado un -2,4% (43 personas menos), y en la de Tudela -2,3% (113 menos). Finalmente, Alsasua registró un aumento interanual del +2,7% (20 personas más) y Santesteban un +3% (17 personas más).

Por otra parte, en cuanto a los sectores se ha producido las siguientes variaciones mensuales. El sector primario ha sido el único que ha mostrado un descenso, -1,3% (14 personas paradas menos). La mayor subida en la variación intermensual nos la encontramos en el sector industrial, con 152 personas paradas más (+4,1%). En segundo lugar, se encuentra la construcción, con un aumento del +2,8% (34 personas paradas más) y seguido por el sector servicios con un incremento de +0,6% (127 personas más). Los que estaban sin empleo anterior registraron una bajada de -0,9% (28 personas menos).

En un año, los mayores descensos del número de personas desempleadas se han dado en el sector primario (143 menos, -11,7%), en la construcción (58 menos, -4,5%), sector servicios (758 menos, -3,6%), y finalmente con 57 personas menos (-1,7%) en el grupo de sin empleo anterior. En cuanto a la industria con 143 personas desempleadas más es la única categoría en la que se registra un incremento anual, del +3,9%.

Por último, respecto al desempleo de larga duración, ha empeorado muy ligeramente, con 7 personas más paradas de larga duración que en noviembre (variación del +0,1%). Aunque, anualmente se ha producido un descenso de 173 personas paradas de larga duración, un -1,4%. Actualmente, del total de personas registradas como paradas, el 41,3%, es decir, 12.189 personas, son paradas de larga duración (llevan en situación de paro más de un año).