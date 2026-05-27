El Gobierno foral autoriza nuevas ayudas de adecuación de viviendas para su cesión a la bolsa de alquiler público

Archivo - Bloque de viviendas - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha autorizado, en su sesión de este miércoles, una nueva convocatoria de ayudas para la mejora o adecuación interior en viviendas pertenecientes a personas dispuestas a cederlas a la sociedad pública Nasuvinsa, para pasar a formar parte de la bolsa de alquiler público. Estas subvenciones se otorgarán en régimen de evaluación individualizada y tendrán una cuantía total de 200.000 euros, con cargo al presupuesto de gastos de 2026.

Estas ayudas están concebidas para "contribuir a movilizar el parque de vivienda vacía o en desuso en Navarra, tras detectarse que la falta de habitabilidad o la necesidad de rehabilitaciones profundas son las causas de que no se arrienden en casi el 50% de los casos", explican desde el Ejecutivo foral.

Las bases de la convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de Navarra (BON), con lo que se abrirá el plazo para poder optar a esta convocatoria. La condición para acceder a estas ayudas es haber cedido o estar dispuesto a ceder la vivienda a la bolsa de alquiler una vez realizada la reforma para la que se solicita ayuda, o bien que sus propietarios y propietarias se acojan al programa de "rehabilitación por renta".

El importe inicial de estas subvenciones podrá ser ampliado hasta en 100.000 euros, en función de la demanda que se registre. Se propone la concesión de estas ayudas en régimen de evaluación individualizada, con el fin de otorgarlas por riguroso orden de presentación una vez comprobado que cumplen los requisitos técnicos y económicos tasados, sin que sea necesaria la comparación entre solicitudes. Esta modalidad garantiza la agilidad administrativa necesaria para que las obras se ejecuten dentro del ejercicio presupuestario.

CONCLUSIONES DE LA ESTRATEGIA DE VIVIENDA RURAL

La actual oferta de vivienda protegida en Navarra "no satisface la demanda existente". Según los datos del diagnóstico de la Estrategia de Vivienda Rural (EVR), el 90% de los municipios rurales de la Comunidad foral califica la escasez de vivienda de alquiler como un problema de intensidad "alta o muy alta, pese a que buena parte de su parque de vivienda permanece vacío o deshabitado, en muchos casos porque las casas no están en condiciones de ser arrendadas".

La convocatoria de ayudas a la rehabilitación previa a la cesión para alquiler público protegido se considera "una herramienta esencial para movilizar el parque de vivienda vacía o en desuso mediante incentivos económicos para su adecuación y garantizar la habitabilidad, permitiendo que viviendas que actualmente carecen de condiciones óptimas se incorporen al sistema".

El Gobierno de Navarra busca también "fomentar la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación, facilitando el acceso a la vivienda en entornos rurales donde la oferta es muy reducida".

1.140 VIVIENDAS INSCRITAS EN LA BOLSA DE ALQUILER

La Bolsa de Alquiler del Gobierno de Navarra ha alcanzado las 1.140 viviendas inscritas, lo que supone un incremento del 45% respecto a 2019. De estas, la zona con mayor número de viviendas cedidas es la Comarca de Pamplona, con 728 (un 63,8% sobre el total), seguida de la Ribera (257 viviendas, 22,5%) y de Tierra Estella, con 65 (5,7%).

El Gobierno de Navarra ha destacado que esta evolución refleja su "esfuerzo" para "ampliar el parque público de vivienda asequible en todo el territorio, mejorando las condiciones de la cesión de viviendas y sus garantías". Concretamente, en 2025 se incrementó casi un 9% el precio a pagar a los propietarios que ceden sus viviendas a la Bolsa. Además, entre otras ventajas se encuentra el cobro asegurado y puntual de la renta cada mes, el correcto mantenimiento de la vivienda y su devolución en buen estado al término del plazo de cesión, que es de siete años.

Por otro lado, el titular de la vivienda recibe una subvención directa a fondo perdido, equivalente a cuatro meses de alquiler, y puede beneficiarse de una desgravación fiscal del 90% en los rendimientos obtenidos en Zona de Mercado Tensionado y de un 70% en el resto de municipios. Así mismo, Nasuvinsa se hace cargo del seguro multirriesgo de hogar, del certificado de eficiencia energética y de los gastos de comunidad hasta 50 euros, al tiempo que ofrece financiación al 0% y hasta 22.500 euros para las reformas de adecuación que, en su caso, sean necesarias para adecuar previamente el piso a la normativa vigente.

Según datos de mayo del Observatorio de Vivienda de Navarra, en la actualidad hay 23.940 inscripciones en el censo de personas solicitantes de vivienda protegida en la Comunidad foral, 12.860 interesadas en vivienda alquiler, 6.271 interesadas en adquirir vivienda y 4.809 que optarían indistintamente por las dos modalidades.