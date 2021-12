El Gobierno de Navarra activa un sistema online para obtener el Pasaporte COVID sin necesidad de acudir presencialmente

Salud lo habilita en su portal web mañana viernes, último día en el que se atenderá sin cita en los puntos instalados para esta gestión

PAMPLONA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, mediante la colaboración de sus departamentos de Salud y de Universidad, Innovación y Transformación Digital, ha habilitado un sistema para obtener el Pasaporte COVID de modo online, sin que sea necesaria la presencia de la ciudadanía en sus dependencias para realizar el trámite.

Según ha informado el Ejecutivo en nota de prensa, este nuevo sistema, al que se accederá a través del portal web de Salud, en su apartado de Carpeta Personal de Salud, estará operativo a partir de mañana viernes, último día en el que se atenderá sin cita previa en los puntos que el departamento de Salud habilitó específicamente para obtener el certificado (centro Conde Oliveto y oficinas de la calle Tudela).

Seguirá abierta la posibilidad de obtener la credencial digital Cl@ve o el certificado digital a través de los registros del Gobierno, mediante solicitud de cita previa, vía que también da acceso, entre otros trámites, a la Carpeta Personal de Salud, desde la que se puede descargar el certificado de vacunación.

Para acceder al nuevo sistema online, es preciso identificarse mediante el número CIPNA (que figura en la Tarjeta Individual Sanitaria o TIS) y la fecha de nacimiento. Para ello, se solicitará previamente un número de teléfono móvil. Si el número coincide con el existente en la base de datos de la TIS, la persona solicitante recibirá un SMS con un código de verificación, que, una vez introducido, permitirá la generación de una contraseña de acceso a la Carpeta Personal de Salud. Para utilizar esta nueva vía es necesario tener al menos 16 años y tener actualizados los datos que figuran en la base de datos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

En cualquier caso, antes de realizar la gestión por el nuevo sistema, resulta recomendable que el usuario se asegure de no estar ya dado de alta en Carpeta Personal de Salud, en cuyo caso no sería necesaria esta nueva vía. Si solicitó el alta en Carpeta Personal de Salud y no recuerda la contraseña, puede acceder a la página web (a la opción CIPNA + contraseña) o a la aplicación móvil y seleccionar la opción Crear contraseña/Has olvidado/bloqueado tu contraseña. Mediante esta opción podrá crearse una nueva contraseña que le permitirá el acceso a su Carpeta y al pasaporte Covid.

Como se recordará, el Pasaporte COVID es necesario desde el pasado 27 de noviembre para acceder a determinados establecimientos y eventos. En concreto, su presentación es obligatoria entrar en restaurantes con capacidad para más de 60 comensales, discotecas y salas de fiesta, establecimientos con licencia de café-espectáculo y bares con licencia especial (a partir de las 0:00 h), así como para eventos multitudinarios de carácter cultural con consumición de comida y/o bebida celebrados en espacios interiores y en los que se supere el aforo de 1.000 personas. La obligatoriedad del Pasaporte COVID se trata de un tema abierto, en el que, como se anunció, se contempla por ahora su extensión al menos al ámbito residencial, a través de una regulación que se expresará próximamente.

Hasta el momento, 431.195 personas han descargado el certificado COVID en alguna de sus variantes (vacunación, recuperación o prueba negativa), de las cuales 155.844 lo han hecho desde que se anunció su obligatoriedad.